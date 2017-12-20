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Госдума отложила обязательную маркировку лекарств до 2020 года

УрБК, Москва, 20.12.2017. Депутаты Госдумы на год отложили введение обязательной маркировки лекарств — с 2019 года на 2020-й. Поправки в законопроект внесли перед вторым чтением, которое прошло в ГД РФ сегодня.



Маркировка лекарств внедряется в рамках приоритетного проекта правительства. По задумке авторов инициативы, мера позволит очистить российский рынок от фальсифицированных лекарственных препаратов.



Решение отодвинуть срок внедрения обязательной маркировки связано с опасением, что требование может привести к исчезновению недорогих лекарств. Ранее производители просили перенести срок на 2023 год, потому что они не успевают закупить специальное оборудование, а многим из них не хватает на него средств.



В третьем, окончательном чтении законопроект рассмотрят уже завтра, 21 декабря.

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