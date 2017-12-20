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В преддверии Нового года «МегаФон» запустил кэшбэк-сервис
20 декабрь 2017 (12:23)
УрБК, Москва, 20.12.2017. В преддверии Нового года «МегаФон» запустил кэшбэк-сервис #Специи. Теперь клиенты оператора могут получать вознаграждения за покупки на 391 интернет-площадке, среди которых: Связной, М.Видео, Media Markt, Lamoda, Aviasales, Adidas, OBI.
Как сообщает пресс-служба компании, кэшбэк будет зачисляться на счет телефона реальными деньгами, которые можно потратить на связь, любые покупки или снять наличными с помощью банковской карты «МегаФон».
В сервисе #Специи представлено несколько сотен популярных онлайн-площадок из 19 категорий: электроника, одежда и аксессуары, спорт, путешествия.
Для того, чтобы получить кэшбэк, нужно авторизоваться по номеру телефона, выбрать рубрику и ознакомиться с условиями от партнеров «МегаФона». Затем нужно перейти на интересующий сайт по ссылке, совершить покупку любым удобным способом. Размер кэшбэка может достигать 15% от суммы покупки.
Полученные деньги не обязательно тратить на услуги связи — их можно перевести близким или оплатить любую интернет-покупку со счета телефона. Кроме того, банковской картой «МегаФона», привязанной к счету мобильного телефона, можно расплачиваться в любом месте, где принимают карты, а при необходимости с нее можно снять наличные в банкомате.
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за последние три года суммарный объем онлайн-продаж в России вырос в два раза. По итогам первого полугодия 2017 года объем рынка электронной торговли составил около 500 млрд руб. При этом количество пользователей кэшбек-сервисов в России увеличивается почти на 500 тыс. каждый месяц.
По данным «МегаФона», 40% абонентов проявляют интерес к кэшбэк-предложениям от сотовых операторов. Большей популярностью подобные сервисы пользуются только в финансовом секторе: более половины клиентов готовы воспользоваться банковскими кэшбэк-программами.
Как сообщает пресс-служба компании, кэшбэк будет зачисляться на счет телефона реальными деньгами, которые можно потратить на связь, любые покупки или снять наличными с помощью банковской карты «МегаФон».
В сервисе #Специи представлено несколько сотен популярных онлайн-площадок из 19 категорий: электроника, одежда и аксессуары, спорт, путешествия.
Для того, чтобы получить кэшбэк, нужно авторизоваться по номеру телефона, выбрать рубрику и ознакомиться с условиями от партнеров «МегаФона». Затем нужно перейти на интересующий сайт по ссылке, совершить покупку любым удобным способом. Размер кэшбэка может достигать 15% от суммы покупки.
Полученные деньги не обязательно тратить на услуги связи — их можно перевести близким или оплатить любую интернет-покупку со счета телефона. Кроме того, банковской картой «МегаФона», привязанной к счету мобильного телефона, можно расплачиваться в любом месте, где принимают карты, а при необходимости с нее можно снять наличные в банкомате.
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за последние три года суммарный объем онлайн-продаж в России вырос в два раза. По итогам первого полугодия 2017 года объем рынка электронной торговли составил около 500 млрд руб. При этом количество пользователей кэшбек-сервисов в России увеличивается почти на 500 тыс. каждый месяц.
По данным «МегаФона», 40% абонентов проявляют интерес к кэшбэк-предложениям от сотовых операторов. Большей популярностью подобные сервисы пользуются только в финансовом секторе: более половины клиентов готовы воспользоваться банковскими кэшбэк-программами.
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