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Банк России снизил ключевую ставку до 7,75%

УрБК, Москва, 15.12.2017. Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 7,75%. Решение опубликовано на сайте регулятора.



«Совет директоров Банка России 15 декабря 2017 года принял решение снизить ключевую ставку с 8,25 до 7,75% годовых. Инфляция находится на уровне 2,5% и будет постепенно приближаться к 4% к концу 2018 года. Продление соглашения об ограничении добычи нефти снижает проинфляционные риски на горизонте до года. С учетом этого Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов. При этом среднесрочные проинфляционные риски преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз от цели. Банк России продолжит переходить от умеренно жёсткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно», — говорится в пояснении Центробанка.



Это уже шестое снижение ключевой ставки за 2017 год. Отметим, что эксперты прогнозировали сокращения и в этот раз, но на 0,25 п.п. Решение регулятора снизить ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. стало неожиданным для участников рынка.



Как следует из сообщения регулятора, совет директоров ЦБ РФ не исключает возможность некоторого снижения ключевой ставки в I полугодии 2018 года.

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