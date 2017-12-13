Новости дня
Доля Свердловской области в общем объеме выданных в 2017 году микрозаймов в России составляет 3%
13 декабрь 2017 (15:44)
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2017. По итогам 2017 года совокупный объем портфеля микрозаймов в России достигнет порядка 242 млрд руб. (включая МФО, кредитные кооперативы и ломбарды). За год рост составит 30%. Об этом говорится в исследовании компании «Домашние деньги».
Доля Свердловской области в общем объеме выданных в 2017 году микрозаймов в России составляет 3%. Лидерами по данному показателю являются Москва (7%), Башкирия (6%) и Московская область (4%).
На сегодняшний день на одно домохозяйство в России со средним заработком его членов менее 35 тыс. руб. приходится около 0,7 займов, оформленных за 11 месяцев 2017 года. На Среднем Урале показатель составляет 1,1.
Доля Свердловской области в общем объеме выданных в 2017 году микрозаймов в России составляет 3%. Лидерами по данному показателю являются Москва (7%), Башкирия (6%) и Московская область (4%).
На сегодняшний день на одно домохозяйство в России со средним заработком его членов менее 35 тыс. руб. приходится около 0,7 займов, оформленных за 11 месяцев 2017 года. На Среднем Урале показатель составляет 1,1.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Челябинской области на 1 тыс. экономически активных граждан приходится 45 микрозаймов
- В Свердловской области на 1 тыс. экономически активных граждан приходится 45 микрозаймов
- В I квартале размер портфеля микрозаймов в МФО увеличился на 9,4%
- В Свердловской области портфель микрозаймов МФО с начала года вырос на 21,9%
- В Свердловской области портфель микрозаймов МФО с начала года вырос на 21,9%
Loading...