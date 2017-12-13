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Доля Свердловской области в общем объеме выданных в 2017 году микрозаймов в России составляет 3%

13 декабрь 2017 (15:44)

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2017. По итогам 2017 года совокупный объем портфеля микрозаймов в России достигнет порядка 242 млрд руб. (включая МФО, кредитные кооперативы и ломбарды). За год рост составит 30%. Об этом говорится в исследовании компании «Домашние деньги».

Доля Свердловской области в общем объеме выданных в 2017 году микрозаймов в России составляет 3%. Лидерами по данному показателю являются Москва (7%), Башкирия (6%) и Московская область (4%).

На сегодняшний день на одно домохозяйство в России со средним заработком его членов менее 35 тыс. руб. приходится около 0,7 займов, оформленных за 11 месяцев 2017 года. На Среднем Урале показатель составляет 1,1.

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