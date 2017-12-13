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Последствия кризиса ощутили 86% россиян
13 декабрь 2017 (11:45)
УрБК, Москва, 13.12.2017. Последствия кризиса по итогам 2017 года ощутили 86% россиян, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Социологического центра РАН.
Из них 7% из числа опрошенных назвали итоги экономических потрясений «катастрофическими», 39% — «умеренными», 40% — «существенными». Не заметили последствий кризиса для себя 14% респондентов.
С 2016 по 2017 год число россиян, считающих свое материальное положение хорошим, снизилось на 7% — до 28%.
Ухудшение уровня жизни заметили 50% респондентов. Для 40% из них это сказалось на возможности отдохнуть. Треть из числа опрошенных оценили этот показатель по уровню доступности медицины.
Из них 7% из числа опрошенных назвали итоги экономических потрясений «катастрофическими», 39% — «умеренными», 40% — «существенными». Не заметили последствий кризиса для себя 14% респондентов.
С 2016 по 2017 год число россиян, считающих свое материальное положение хорошим, снизилось на 7% — до 28%.
Ухудшение уровня жизни заметили 50% респондентов. Для 40% из них это сказалось на возможности отдохнуть. Треть из числа опрошенных оценили этот показатель по уровню доступности медицины.
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