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Проект застройки «Екатеринбург-сити» одобрили на публичных слушаниях

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. Участники публичных слушаний проголосовали за одобрение проекта «Екатеринбург-сити», который планируется возвести в квадрате улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых Дружин — Октябрьской Революции. Об этом сообщает корреспондент УрБК.



Проект делового центра «Екатеринбург-сити» в указанном районе представил советник директора по капитальному строительству ООО «УГМК-холдинг» Данил Крицкий. По его словам, в квартале планируется возвести комплекс высотных офисных зданий. Общая площадь строительства составит 540 тыс. кв. м.



«Часть земельных участков находится в муниципальной собственности, часть — в собственности «Екатеринбург-сити». Еще часть — в неразграниченной собственности. Территория находится в самом центре Екатеринбурга, и с точки зрения транспортной доступности это удобное расположение. Для данной территории предусмотрено оснащение всеми видами общественного транспорта», — сказал Д. Крицкий.



Представитель компании-застройщика признал, что в квартале расположены объекты культурного наследия, которые не принадлежат «Екатеринбург-Сити». Несмотря на это, по словам Д. Крицкого, все находящиеся на территории памятники планируется «интегрировать» в деловой комплекс.



Против планов по застройке квартала улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых Дружин — Октябрьской Революции выступили директор Музея истории плодового садоводства Среднего Урала Геннадий Короленко, градостроитель Марина Сахарова и экскурсовод Владислав Головицкий.



Геннадий Короленко, в частотности, указал, что появление зданий высотой 30-40 метров погубят сад-усадьбу Д. И. Казанцева, которая признана памятником архитектуры и находится в зоне застройки. Владислав Головицкий, в свою очередь, отметил, что перед согласованием проекта не были размечены зоны охраны культурных памятников. В результате усадьба Жолобова (улица Февральской революции, 35) оказалась на проекте на въезде в деловой центр. Также, как посчитал выступавший, ряд памятников в документации были проигнорированы — дома на улице Февральской революции № 51 и № 32. В первом случае от дома остался лишь фундамент, но он по-прежнему находится в числе памятников архитектуры.



«Сама по себе улица Февральской революции — это уникальное место, где сохранились элементы благоустройства позапрошлого столетия. Сохранение этого наследия, реализовать историко-культурный потенциал этого квартала — вот долг наших горожан», — отметил В. Головицкий.



Всего на публичных слушаниях были зарегистрированы 173 человека. Из них 85 проголосовали за проект, против — 35, еще четверо воздержались.

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