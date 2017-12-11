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Магнитогорский металлургический комбинат завершил сделку по покупке Группы ЛМК

УрБК, Магнитогорск, 11.12.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) завершил сделку по приобретению активов Группы ЛМК. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



Магнитогорский металлургический комбинат получил контроль над ООО «Лысьвенская металлургическая компания», ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» и торговая компания ООО «Инсаюр-Автотрейд-ТЛ».



«Группа ЛМК — единственный в России производитель электролитически оцинкованного проката с защитными покрытиями. Продукция завода востребована в автомобильной промышленности, строительной индустрии и отрасли общего машиностроения. Компания производит широкий спектр металлопродукции с покрытием, включая материал нового поколения с уникальными потребительскими свойствами, известный под брендом Steel Art. Общая производственная мощность ЛМК по производству холоднокатаного проката с полимерным покрытием составляет 350 тыс. т в год», — говорится в сообщении.



«Приобретение активов ЛМК обеспечит укрепление позиций ПАО «ММК» за счет расширения продуктовой линейки. Кроме того, сделка позволит повысить совокупную эффективность и конкурентоспособность Группы компаний ММК благодаря увеличению объемов производства и реализации продукции с высокой добавленной стоимостью. Данная сделка заключена в рамках реализации стратегии ММК, предусматривающей интеграцию активов, обеспечивающих высокую степень переработки металлопродукции», — заявил генеральный директор ММК Павел Шиляев.

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