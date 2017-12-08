Группа ЧТПЗ тиражирует дуальную систему обучения

Группа ЧТПЗ разработала собственную систему дуального образования, которая позволила улучшить качество подготовки кадров для Белой металлургии. На предприятии рассчитывают, что наработки завода будут взяты за основу государственными органами при формировании соответствующей нормативной базы. Наличие такого стандарта упростит внедрение дуальной модели компаниями, которые только планируют развивать систему корпоративного образования.«Существующая система среднего профессионального образования в России не готовит подходящие кадры для современной Белой металлургии. Поэтому мы решили разработать собственную модель. На выставке мы презентуем проект дуального образования, который предусматривает непрерывную подготовку от школы до колледжа, армии и рабочего места. В настоящее время у нас учится около 900 человек. Каждый год предприятие набирает по 250 студентов. Всего за семь лет было выпущено более 500 специалистов», — рассказал акционер предприятия Андрей Комаров.Группа ЧТПЗ использует для обучения немецкую дуальную систему: 40% учебного времени занимает теория, 60% — отведено практическим занятиям на современных тренажерных комплексах, а также практике в инновационных цехах предприятия.С первого курса студенты проходят практику на разных производственных участках завода, за каждым из них закреплен наставник из числа опытных мастеров. Будущие металлурги учатся работать на действующих производственных линиях Финишного центра и оборудовании электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32» в Первоуральске, а также в цехе «Высота 239» и «ЭТЕРНО» в Челябинске.Образовательный центр Группы ЧТПЗ обладает собственной методической базой для осуществления модульной программы дуального обучения, подготовки и развития наставников, обучения и аттестации персонала предприятия и внедрения международных стандартов WorldSkills.Образовательная программа Группы ЧТПЗ предполагает не только получение профессиональных знаний и навыков, но и рассчитана на всестороннее развитие будущих металлургов. Учащиеся погружены в корпоративную культуру предприятия, активно изучают английский язык, историю, литературу и другие гуманитарные дисциплины. Студенты участвуют в культурных и спортивных мероприятиях компании. В Образовательном центре регулярно проходят встречи с деятелями культуры и искусства.Студенты обучаются бесплатно. Каждому участнику программы компания предоставляет компенсации на питание, возможность бесплатно заниматься аэробикой, фитнесом, боксом, посещать бассейн, кардиозал и атлетический зал во Дворце водных видов спорта Группы ЧТПЗ в Первоуральске. Отличникам и хорошистам платится стипендия.В 2017 году количество бюджетных мест образовательной программы предприятия было увеличено. Самой востребованной специальностью стала «Обработка металлов давлением». Второй по популярности оказалась специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Высокий интерес выпускники девятых классов проявили и к специальностям «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» и «Монтаж и техническая эксплуатация оборудования», а также профессии «Станочник».Как отмечают представители компании, программа «Будущее Белой металлургии» признана Министерством образования и науки РФ и Агентством стратегических инициатив лучшей практикой подготовки рабочих кадров по дуальной модели образования.Успешный опыт Группы ЧТПЗ по внедрения дуальной системы образования могут использовать не только в России, но и в странах ближнего зарубежья.В ноябре 2017 года в рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана президенты двух стран Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев, а также министр образования и науки РФ Ольга Васильева посетили стенд Группы ЧТПЗ. Андрей Комаров лично презентовал гостям корпоративную образовательную программу «Будущее Белой металлургии», продемонстрировав на интерактивной панели Образовательный центр компании. Первые лица государств совершили виртуальную экскурсию по аудиториям центра, ознакомились с новейшим оборудованием, современными лабораториями и кабинетами.