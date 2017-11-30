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Число киберпреступлений в Свердловской области выросло более чем на 200%
30 ноябрь 2017 (14:02)
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2017. За последние годы общее число киберпреступлений в Свердловской области выросло более чем на 200%. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал заместитель начальника отдела «К» ГУ МВД России по Свердловской области Игорь Зайков.
По его словам, за 9 месяцев 2017 года было выявлено более 200 преступлений в сфере информационных технологий. По факту каждого из них было возбуждено уголовное дело. Общий финансовый ущерб физических и юридических лиц составляет несколько десятков миллионов рублей.
«В первую очередь встречаются мошеннические действия в сфере компьютерной информации и факты хищения имущества. Только в этом году было передано в суд 70 уголовных дел о краже средств с банковских карт граждан. Также активно выявляются преступления в сетях проводной и сотовой связи», — заявил Игорь Зайков.
По его словам, за 9 месяцев 2017 года было выявлено более 200 преступлений в сфере информационных технологий. По факту каждого из них было возбуждено уголовное дело. Общий финансовый ущерб физических и юридических лиц составляет несколько десятков миллионов рублей.
«В первую очередь встречаются мошеннические действия в сфере компьютерной информации и факты хищения имущества. Только в этом году было передано в суд 70 уголовных дел о краже средств с банковских карт граждан. Также активно выявляются преступления в сетях проводной и сотовой связи», — заявил Игорь Зайков.
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