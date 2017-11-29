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В Банк России поступило более 200 тыс. жалоб на деятельность финансовых организаций

УрБК, Москва, 29.11.2017. В 2017 году в ЦБ поступило более 200 тыс. жалоб на деятельность финансовых организаций от граждан. Об этом сообщает портал «Банки.ру» со ссылкой на заявление директора юридического департамента Банка России Алексея Гузнова в кулуарах встречи банкиров с руководством регулятора.



«За этот год в Банк России поступило более 200 тыс. жалоб от граждан. Из них около половины — на деятельность банков», — рассказал он.

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