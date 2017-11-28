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Российские туроператоры могут отказаться от «горящих» путевок к лету 2018 года
28 ноябрь 2017 (15:27)
УрБК, Москва, 28.11.2017. Российские туроператоры к лету 2018 года могут отказаться от продажи «горящих» туров из-за увеличения тарифов на чартерные рейсы, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Как поясняют в организации, стоимость билетов на чартерные рейсы возрастет из-за нескольких факторов: подорожание авиационного топлива, нехватка самолетов и снижение конкуренции. В последних двух пунктах, отмечают в ассоциации, свою роль сыграл крах авиакомпании «ВИМ-Авиа».
В результате, по прогнозам АТОР, цены на туристические путевки будут только расти.
Как поясняют в организации, стоимость билетов на чартерные рейсы возрастет из-за нескольких факторов: подорожание авиационного топлива, нехватка самолетов и снижение конкуренции. В последних двух пунктах, отмечают в ассоциации, свою роль сыграл крах авиакомпании «ВИМ-Авиа».
В результате, по прогнозам АТОР, цены на туристические путевки будут только расти.
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