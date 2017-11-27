Кризис

Две трети жителей Свердловской области не считают свою зарплату достойной

В Свердловской области 66% граждан не могут назвать свою заработную плату достойной. Об этом говорится в исследовании, подготовленном аналитиками сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.



Лишь 2% опрошенных жителей региона сообщили, что зарабатывают достаточно для своей квалификации и потребностей. Данные показатели остались на уровне 2016 года. В разрезе профобластей наибольшее количество респондентов, которые удовлетворены уровнем собственной заработной платы, работают в сфере «Добыча сырья» (39%), «IT» (33%) и «Высший менеджмент» (33%).



Число тех, кому зарплаты не хватает даже на основные траты, за год увеличилось — на это пожаловались 40% респондентов, тогда как в 2016 году их было 35%. Чаще всего это люди в возрасте от 36 до 45 лет (40%).



При этом на вопрос, как они справляются с нехваткой денег, 29% респондентов сообщили, что подрабатывают, а 28% — что принимают помощь жены или мужа. Еще 27% то и дело просят деньги у родителей или других родственников. Подработка наиболее популярна в сферах науки и образования, где ею занимаются почти каждый второй опрошенный (45%). Также часто подрабатывают представители автомобильного бизнеса (40%) и IT-сферы (39%).



В нынешнем году, как и в 2016, основной статьей расходов работников Свердловской области по-прежнему остается еда — об этом заявили 79% опрошенных. Вторую строчку занимают коммунальные платежи (40%), а третью — расходы на аренду жилья или выплату ипотеки (32%). По сравнению с исследованием предыдущего года заметно повышение долей таких статей расходов, как одежда (23% к 18%), досуг (15% к 14%), связь и интернет (9% к 5%) и уход за собой (6% к 4%) на фоне снижения расходов на транспорт и коммунальные платежи.



Среди разительных отличий в основных статьях расходов между мужским и женским полом нужно выделить транспортные расходы и траты на автомобиль — 25% у женщин против 35% у мужчин, а также досуг и отдых — 12% у женщин против 16% у мужчин. У женщин же, по сравнению с мужчинами, наиболее популярны расходы на одежду и обувь — 26% против 19% у мужчин, а также уход за собой — 10% против 3%, соответственно.

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