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Свердловские муниципалитеты подключили к системе единого номера экстренных служб 112

23 ноябрь 2017 (16:58)

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2017. В Свердловской области завершили подключение всех муниципалитетов к системе единого номера экстренных служб 112. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.

Единый телефон спасения 112 будет доступен для всех жителей Среднего Урала с 1 января 2018 года.

Как пояснил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, внедрение системы позволит вывести действия сил быстрого реагирования на самый высокий уровень, усилить качество их управления и координации, в том числе при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях.

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