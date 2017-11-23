Новости дня

Свердловские муниципалитеты подключили к системе единого номера экстренных служб 112

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2017. В Свердловской области завершили подключение всех муниципалитетов к системе единого номера экстренных служб 112. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.



Единый телефон спасения 112 будет доступен для всех жителей Среднего Урала с 1 января 2018 года.



Как пояснил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, внедрение системы позволит вывести действия сил быстрого реагирования на самый высокий уровень, усилить качество их управления и координации, в том числе при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: