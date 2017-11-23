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Свердловские муниципалитеты подключили к системе единого номера экстренных служб 112
23 ноябрь 2017 (16:58)
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2017. В Свердловской области завершили подключение всех муниципалитетов к системе единого номера экстренных служб 112. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.
Единый телефон спасения 112 будет доступен для всех жителей Среднего Урала с 1 января 2018 года.
Как пояснил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, внедрение системы позволит вывести действия сил быстрого реагирования на самый высокий уровень, усилить качество их управления и координации, в том числе при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях.
Единый телефон спасения 112 будет доступен для всех жителей Среднего Урала с 1 января 2018 года.
Как пояснил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, внедрение системы позволит вывести действия сил быстрого реагирования на самый высокий уровень, усилить качество их управления и координации, в том числе при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях.
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