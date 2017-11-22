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С 2018 года между Екатеринбургом и Кишиневом появится прямое авиасообщение
22 ноябрь 2017 (15:24)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2017. С 28 апреля 2018 года в аэропорту Кольцово откроются продажи билетов на новый рейс по маршруту Кишинев — Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба УК «Аэропорты Регионов».
Воздушное сообщение между городами запускает авиаперевозчик Air Moldova. Вылет из Кишинева будет осуществляться по вторникам, четвергам и субботам в 20.40. А из Екатеринбурга в столицу Молдавии — в 03.30 по средам, пятницам и воскресеньям. Рейсы осуществляются на Аэробусах А-319 вместимостью до 150 человек.
Ранее авиасообщение между Кишиневом и Екатеринбургом было доступно только с пересадкой в аэропортах Домодедово, Внуково и Шерметьево.
Воздушное сообщение между городами запускает авиаперевозчик Air Moldova. Вылет из Кишинева будет осуществляться по вторникам, четвергам и субботам в 20.40. А из Екатеринбурга в столицу Молдавии — в 03.30 по средам, пятницам и воскресеньям. Рейсы осуществляются на Аэробусах А-319 вместимостью до 150 человек.
Ранее авиасообщение между Кишиневом и Екатеринбургом было доступно только с пересадкой в аэропортах Домодедово, Внуково и Шерметьево.
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