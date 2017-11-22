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В Екатеринбурге компания «УСК-Монтаж» не выплачивала зарплату 169 работникам

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2017. Прокуратура выявила крупную задолженность по зарплате в екатеринбургской строительно-монтажной компании ООО «УСК-Монтаж».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, предприятие не выплатило 169 работникам зарплату за сентябрь 2017 года. Сумма долга составила 1,6 млн руб.



«В целях восстановления трудовых прав работников предприятия прокуратура возбудила в отношении ООО «УСК-Монтаж» административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства», а также внесла в адрес руководителя предприятия представление с требованием незамедлительно погасить задолженность», — говорится в сообщении.



После этого задолженность по зарплате в ООО «УСК-Монтаж» была погашена.

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