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В Екатеринбурге компания «УСК-Монтаж» не выплачивала зарплату 169 работникам
22 ноябрь 2017 (13:21)
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2017. Прокуратура выявила крупную задолженность по зарплате в екатеринбургской строительно-монтажной компании ООО «УСК-Монтаж».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, предприятие не выплатило 169 работникам зарплату за сентябрь 2017 года. Сумма долга составила 1,6 млн руб.
«В целях восстановления трудовых прав работников предприятия прокуратура возбудила в отношении ООО «УСК-Монтаж» административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства», а также внесла в адрес руководителя предприятия представление с требованием незамедлительно погасить задолженность», — говорится в сообщении.
После этого задолженность по зарплате в ООО «УСК-Монтаж» была погашена.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, предприятие не выплатило 169 работникам зарплату за сентябрь 2017 года. Сумма долга составила 1,6 млн руб.
«В целях восстановления трудовых прав работников предприятия прокуратура возбудила в отношении ООО «УСК-Монтаж» административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства», а также внесла в адрес руководителя предприятия представление с требованием незамедлительно погасить задолженность», — говорится в сообщении.
После этого задолженность по зарплате в ООО «УСК-Монтаж» была погашена.
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