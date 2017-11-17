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ЦБ отозвал лицензию у Регионфинансбанка

17 ноябрь 2017 (16:25)

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Регионфинансбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

По состоянию на начало ноября банк занимал 480-е место в банковской системе России по величине активов. В систему страхования вкладов кредитная организация не входила.

По данным ЦБ, «Регионфинансбанк» занимался проведением теневых валютно-обменных операций, которые не отражались в бухгалтерском учете и отчетности перед регулятором. Также установлены многочисленные нарушения требований законодательства об отмывании доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

«Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ «Регионфинансбанк» с рынка банковских услуг», — отмечает регулятор.

В настоящее время в кредитной организации назначена временная администрация.

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