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В сентябре чистый спрос россиян на наличную валюту снизился на 18%

УрБК, Москва, 15.11.2017. Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в сентябре 2017 года снизился на 18% по сравнению с августом, до 2,3 млрд долл. США. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Центробанка РФ.



Чистый спрос на долл. США уменьшился на 19%, на европейскую валюту — на 15%.



Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в сентябре по сравнению с августом сократился на 12% и составил 5,8 млрд долл. США. Спрос населения на долл. США снизился на 11%, на европейскую валюту — на 15%, составив 4,2 и 1,6 млрд долл. США соответственно. Доля долл. США в структуре совокупного спроса увеличилась до 72% относительно 71% месяцем ранее, доля европейской валюты сократилась с 28 до 27%.



По данным ЦБ, сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета за месяц практически не изменилось и составило 30 млн долл. США.



В сентябре населением было продано уполномоченным банкам 1,3 млрд долл. США наличной иностранной валюты, что на 10% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долл. США сократились на 5%, европейской валюты — на 19%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с августом снизилось на 11% и составило 1,9 млн сделок. Средний размер сделки по продаже вырос на 2%, до 672 долл. США.



Как сообщает регулятор, в сентябре уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 5,6 млрд долл. США, что на 34% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долл. США увеличился на 26%, европейской валюты — в 1,6 раза. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в сентябре по сравнению с августом сократился на 42% и составил 700 млн долл. США.

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