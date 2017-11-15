Новости дня

Роскачество выявило нарушения в производстве молочных сосисок у крупных российских компаний

УрБК, Москва, 15.11.2017. Российская система качества (Роскачество) выявила нарушения в производстве молочных сосисок у крупных российских производителей, в частности, «Атяшево», «Царицыно» и «Черкизово». Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Ведомство провело исследование 30 образцов сосисок сорта «молочные», по итогам которого выявлено массовое несоответствие продукции действующему ГОСТу. В частности, в 15 из 30 исследованных торговых марок были обнаружены не рекомендуемые для данного сорта ингредиенты — к примеру, мясо птицы, каррагинан, соя.



Лабораторные испытания прошли популярные у россиян бренды, в числе которых «Рублевский», «Дымов», «Мясницкий ряд», «Царицыно», «Черкизово», «Пит-Продукт», «Папа может», «Стародворские колбасы» и «Атяшево».



Как отмечают в ведомстве, качественные характеристики большинства сосисок «оставляют желать лучшего». В частности, в шести торговых марках из 30 был выявлен «посторонний» вид мяса — курица (мяса птицы в данном сорте сосисок, согласно ГОСТу, быть не должно — прим. ред.). В некоторых сосисках нашли шкурки или фрагменты костей и хрящей: речь идет о продукции марок «Атяшево», «Мясная губернская компания», «Папа может», «Стародворские колбасы» («Вязанка»), «Царицыно» и «Черкизово». В ряде случаев было указано наличие «мяса птицы механической обвалки» («Папа может» и «Черкизово»). На маркировке сосисок под торговой маркой «Стародворские колбасы» («Вязанка») говорится о входящем в состав белковом стабилизаторе (свиные шкурки, вода).



Кроме того, в сосисках шести торговых марок эксперты нашли крахмал, часто используемый для улучшения консистенции. При этом о содержании крахмала в составе заявили лишь два производителя. Таким образом, нарушителями были признаны торговые марки «Велком», «Владимирский стандарт», «ВМК» и «Мясная губернская компания».



В двух брендах была обнаружена соя, и в одном из случаев производитель не предупреждает о соевом белке в составе (торговая марка «Мясная губернская компания»).



Помимо этого, в 16 из 30 проверенных марок сосисок было обнаружено наличие антибиотиков.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: