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В Нижней Туре «Городская энергосервисная компания» задолжала по зарплате более 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2017. В Нижней Туре ООО «Городская энергосервисная компания» накопило перед работниками задолженность по заработной плате в размере свыше 6 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным ведомства, предприятие не выплачивало заработную плату 100 сотрудникам с сентября по октябрь 2017 года.



«Генеральный директор ООО «Городская энергосервисная компания» Григорий Трегубов пояснил, что основными причинами невыплаты заработной платы работникам за сентябрь-октябрь текущего года послужили издержки, связанные с судебными спорами по оспариванию статуса единой теплоснабжающей организации, долги, образовавшиеся перед ресурсоснабжающими организациями, а также аресты, наложенные на расчетные счета предприятия в связи с возбужденными исполнительными производствами», — говорится в сообщении.



После встречи с сотрудниками прокуратуры руководитель предприятия пообещал в ближайшее время погасить задолженность.



Отмечается, что ООО «Городская энергосервисная компания» осуществляет деятельность по обслуживанию и эксплуатации шести котельных на территории поселков округа, а также централизованные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения в Нижней Туре.

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