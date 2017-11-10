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Половина студентов в Екатеринбурге хочет работать в сфере продаж
10 ноябрь 2017 (11:24)
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2017. Анализ резюме начинающих специалистов Екатеринбурга показал, что самой привлекательной сферой для них являются «Продажи». Свое резюме в этой категории разместили 49% соискателей, говорится в исследовании портала HeadHunter (hh.ru).
Еще 24% готовы работать в банковской сфере, 12% в консультировании, 8% в административном персонале и 7% в ИТ.
«Не секрет, что многие соискатели во время учебы ищут работу не по специальности. Тут дело не только в желании заработать, но и в том, что не все работодатели готовы брать сотрудников не на полный день. Еще и поэтому сфера «Продажи» — один из подходящих вариантов для работы с гибким графиком», — заявила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина.
Работодатели в вакансиях для начинающих специалистов чаще всего выдвигают требование «наличие грамотной письменной и устной речи». Второй по популярности навык — знание различных ПК-программ, третий — умение продавать.
Еще 24% готовы работать в банковской сфере, 12% в консультировании, 8% в административном персонале и 7% в ИТ.
«Не секрет, что многие соискатели во время учебы ищут работу не по специальности. Тут дело не только в желании заработать, но и в том, что не все работодатели готовы брать сотрудников не на полный день. Еще и поэтому сфера «Продажи» — один из подходящих вариантов для работы с гибким графиком», — заявила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина.
Работодатели в вакансиях для начинающих специалистов чаще всего выдвигают требование «наличие грамотной письменной и устной речи». Второй по популярности навык — знание различных ПК-программ, третий — умение продавать.
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