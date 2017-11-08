«Долевку» ликвидируют за три года

Президент РФ Владимир Путин поручил членам правительства РФ разработать «дорожную карту» по поэтапному замещению долевого строительства другими источниками финансирования. На реализацию данной меры глава государства отвел три года. Свердловские эксперты отмечают, что отказ от «долевки» может решить ряд проблем, накопившихся в сфере возведения жилья, и пресечет появление новых пострадавших от недобросовестных застройщиков.По итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 25 октября, Владимир Путин утвердил перечень поручений, направленных на усиление контроля в сфере долевого строительства жилья и других объектов недвижимости. Однако основным нововведением, согласно документу, станет поэтапное замещение средств граждан в «долевке» другими источниками финансирования.«Совместно с Банком России и АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» утвердить план мероприятий («дорожную карту») по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан», — говорится в поручении президента.Ответственными за исполнение плана мероприятий назначены Дмитрий Медведев, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и гендиректор АИЖК Александр Плутник.Следует отметить, что проблема граждан, пострадавших от деятельности застройщиков, в России не теряет остроту уже несколько лет. Минстрой РФ в октябре составил список из 830 объектов, в которых купили квартиры более 38 тыс. обманутых дольщиков.Что касается Свердловской области, по данным регионального минстроя, в результате деятельности недобросовестных застройщиков пострадали 4 тыс. 218 жителей. Так, на сегодняшний день в число проблемных многоквартирных жилых домов на Среднем Урале входит 18 объектов. Среди них жилые комплексы «Щербакова», «Березки», «Кольцовский дворик», «Гаринский», «Новый свет», «Новый Уктус-5», «Первый Николаевский», «Западный-1» и другие недострои.По словам министра строительства Михаила Волкова, до конца года в Екатеринбурге будут переданы собственникам квартиры минимум в трех проблемных домах. Так, на прошлой неделе завершено строительство жилого дома на Червоной, 19. Соответствующее извещение в департамент Госжилстройнадзора подал застройщик, и сегодня идет процедура ввода дома в эксплуатацию.Еще один долгострой в уральской столице — 25-этажный дом на Постовского, 6 — практически готов к сдаче. Строительство объекта завершает группа компаний «ТЭН», которая до конца декабря планирует получить все разрешительные документы и начать передачу квартир собственникам.Также до конца нынешнего года планируется сдать второй дом ЖК «Березки» в городе Березовский. Первый дом комплекса был сдан в сентябре. Строительство второго приближается к завершению, сейчас монтируются витражи, заканчивается внутренняя отделка общих мест пользования.Остальные недостроенные объекты будут ждать своей очереди: сегодня по каждому из них властям региона приходится принимать меры «в ручном режиме», поскольку законодательство не дает единого механизма решения подобных проблем.В сложившейся ситуации, по мнению экспертов, отказ от «долевки» действительно станет радикальной мерой по преодолению накопившихся проблем в сфере защиты прав граждан.«Запрет долевого строительства — единственная возможность избежать появления новых обманутых дольщиков. Мошенники и аферисты всегда найдут схемы, чтобы обойти любые поправки в законы. Дольщики кредитуют застройщиков беспроцентно, и обязательства компания должна выполнить не сразу, а через год, два, три. Это огромное искушение, и нужно навсегда избавить от него строителей. Тем более, что даже крупные организации не знают точно, что с ними будет завтра, и жилье «замораживается» зачастую в высокой стадии готовности. Только отказ от «долевки» может решить эти проблемы», — рассказала руководитель общероссийского объединения граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков, «Сила в движении» Анна Криндач.В то же время участники стройиндустрии прогнозируют целый ряд негативных последствий для рынка жилья. В частности, они прогнозируют роста цен на квартиры и уход в другие сферы бизнеса значительного количества игроков.«Понятно, что финансирование будет только проектное — через банки. А банкам никто ограничить предельный размер процентной ставки не сможет. Все застройщики вынуждены будут брать кредиты, что впрямую отразится на стоимости строительства. Жилье станет дороже. Стоит ждать и сокращения объемов строительства: крупные компании смогут выполнить все требования банков к проектному финансированию, а остальные — вряд ли. Пока неизвестно, что это будут за критерии, но понятно, что ограничения окажутся существенными», — пояснил управляющий «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий.Таким образом, сфера жилищного строительства России в ближайшие годы претерпит существенные изменения. Участники рынка прогнозируют сокращение его объемов в случае запрета «долевки», однако власти планируют сделать процесс поэтапным и найти альтернативные механизмы привлечения средств для возведения жилья. Какими они будут, пока неизвестно.