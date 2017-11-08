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Госдума сохранила тарифы страховых взносов в размере 30%

УрБК, Москва, 08.11.2017. Госдума приняла закон о сохранении на 2020 год действующего тарифа страховых взносов во внебюджетные фонды в размере 30%. Об этом сообщает РИА «Новости».



Для основной категории плательщиков в 2020 году сохраняется действие установленных на 2017-2019 годы тарифов в совокупном размере 30%. Из них тариф в Фонд социального страхования (ФСС) РФ составит 2,9%, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 5,1%, Пенсионный фонд РФ — 22% в пределах установленной базы и 10% сверх этой величины.



Максимально возможная база для начисления взносов на обязательное пенсионное страхование в 2017 году составляет 876 тыс. руб.

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