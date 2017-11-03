Тихий кризис медицины

С 2014 года российская медицина находится в состоянии, которое можно охарактеризовать как «хронический кризис без острых осложнений, но с постоянным, пусть и медленным, ухудшением общего состояния». Главная причина всех проблем отрасли — нехватка денег.Пожалуй, наиболее очевидны проблемы в коммерческой медицине. На протяжении кризисных лет число пациентов коммерческих клиник постепенно, но неуклонно сокращается. Из-за финансовых причин больные все чаще принимают решение сэкономить на здоровье и отказаться от платных услуг в пользу бесплатной государственной медицины или вовсе отказываются от лечения, перенося заболевания «на ногах», в надежде на «само пройдет».В то же время число самих клиник, напротив, растет. Казалось бы, такая ситуация должна приводить к усилению конкуренции, падению стоимости медицинских услуг и улучшению их качества. Но на деле отрасль к такому подходу практически не готова. Случаи снижения цен наблюдаются только в наиболее конкурентных и давно коммерционализированнх областях, где существует множество мелких предприятий, таких как косметология или стоматология. Крупные частные клиники пытаются идти по другому пути — стремятся увеличить «средний чек», то есть взять больше с меньшего числа пациентов. И тут есть как минимум две стратегии.Первая — простое повышение расценок на свои услуги. За последние три года существенные изменения в прейскурант внесли практически все частные клиники Екатеринбурга. Рост стоимости некоторых процедур превысил 100%. Как правило, клиенту подобные изменения в ценовой политике объясняются необходимостью приобретать препараты, расходные материалы или оборудование за рубежом.Другой распространенной тактикой является включение в план лечения большого количества дорогостоящих, но не очень нужных для выздоровления процедур. Как правило, в их число входят излишние анализы, приемы, осмотры, поддерживающие и «реабилитирующие» процедуры. Часто за их счет стоимость лечения может увеличиваться вдвое. Число сообщений о таких случаях в социальных сетях в последнее время растет в геометрической прогрессии.Очевидно, что подобная практика носит порочный характер, и следствием ее может стать только постепенная деградация отрасли. Уже сейчас перед частными клиниками встают проблемы износа основных фондов и нехватки средств на покупку нового оборудования. Относительно комфортно в такой ситуации себя могут чувствовать только организации, получающие подпитку извне, от различного рода спонсоров, не рассматривающих медицину как коммерческий проект. В долгосрочной перспективе существующие тенденции приведут к снижению числа участников рынка. Не исключено, что уже в ближайшие годы мы можем увидеть банкротства медицинских центров.В бесплатной медицине ситуация также приближается к кризисной. С одной стороны, отмечается существенный рост числа обращений пациентов, в том числе и за счет перетока больных из коммерческого сектора. С другой стороны, государство ведет планомерную кампанию по «оптимизации» расходов на медицину, следствием которой уже стало резкое сокращение как числа лечебных учреждений, так и лечащих врачей. В результате складывается ситуация, когда государственная медицина просто не справляется с потоком больных, обычным явлением становятся многонедельные очереди на запись к профильным специалистам. Особенно тяжелая ситуация складывается в сельской местности, где на прием приходится ездить в районные или областной центр.В ситуации, когда у бюджета очевидным образом не хватает средств на финансирование бесплатной медицины, государство инициирует общественную дискуссию о возможных формах финансового участия больных в своем лечении в бюджетных лечебных учреждениях. На протяжении последнего года различными околомедицинскими и страховыми организациями и объединениями были презентованы сразу несколько концепций организации такого софинансирования. Ни одна из них пока не получила поддержки государственных ведомств. По оценкам экспертов Минздрава, все проекты откровенно «сырые». Однако то, что дискуссия о необходимости переложить часть бюджетных расходов на медицину на плечи самих реальных или потенциальных пациентов продолжится, представляется очевидным.Однако на пути реализации проектов такого финансового участия стоит прописанное в Конституции обязательство государства предоставлять своим гражданам весь объем необходимой медицинской помощи бесплатно. В результате область «софинансирования» сужается до предоставления дополнительных услуг, которые не являются медицинскими. На практике это означает, что с больного можно взять деньги за более комфортабельную палату, усиленное питание и персональную сестру-сиделку, но нельзя за более эффективные лекарства, более подробные анализы или изменение сроков проведения операции.Более того, на протяжении последних лет идет целенаправленная кампания по борьбе с различными проявлениями «незаконных платных услуг». Различные контролирующие органы тщательно вычищают подобные услуги из прейскурантов бюджетных клиник. Частым явлением стало возбуждение административных или даже уголовных дел по фактам «незаконных поборов в медицине». В результате многие главные врачи бюджетных клиник принимают решение вовсе отказаться от платных услуг.Очевидно, что спрос не может не породить предложения. Реальным следствием такого подхода становится перемещение платных медицинских услуг в теневой сектор. Если раньше заплатить за «улучшенное» лечение можно было в кассе, то теперь деньги передаются врачу в конверте.Таким образом, финансовые проблемы хоть и по-разному, но одинаково негативно сказываются как на частной, так и на государственной медицине. В обоих секторах проблема пока носит хронический, но не острый характер — она прогрессирует, но не приводит к серьезным нарушениям работы отрасли. Но, как отмечают сами руководители медицинских учреждений, без решения уже в ближайшие годы груз накопленных проблем может привести к системным сбоям: закрытию частных клиник, невозможности получения адекватной и современной медицинской помощи в государственных больницах.