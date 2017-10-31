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Владельца екатеринбургского «Плато-банка» Андрея Лазарева обвиняют в отмывании денег

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. В уголовном деле в отношении владельца екатеринбургского «Плато-банка» Андрея Лазарева и топ-менеджеров кредитной организации появились еще несколько обвинений. Об этом говорится в отчете о конкурсном производстве на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



Напомним, ранее в отношении А. Лазарева, исполнявшего обязанности председателя правления банка Елены Ярославцевой, и начальника службы внутреннего аудита банка Валентины Викуловой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».



Сейчас дело пополнилось обвинениями по статье 172.1 УК РФ «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации» и статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».



Напомним, что по данным следствия, кредиторам банка был причинен ущерб на сумму более 400 млн руб.

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