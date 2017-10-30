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НБКИ: За полгода текущая долговая нагрузка свердловских заемщиков снизилась на 2,56%

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. Среднее значение текущей долговой нагрузки (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI — payment to income) заемщиков Свердловской области за полгода снизилось на 2,56 процентных пункта, до 22,76%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В среднем по России снижение составило 0,51 п.п. Так, на 01.10.2017 текущая долговая нагрузка российских заемщиков составила 24,67% (на 01.04.2017 — 25,18%).



При этом динамика PTI в группах граждан с разным уровнем доходов оказалась разнонаправленной. Так, за упомянутый период PTI снизился в сегментах заемщиков с наибольшими доходами (свыше 40 тыс. руб.) до 20,35% (на 1,51 п.п.), а также со средними доходами (от 20 до 40 тыс. руб.) — до 24,29% (на 0,74 п.п.). Однако у заемщиков с наименьшими доходами (до 20 тыс. руб.) долговая нагрузка, напротив, выросла до 29,75% (+0,95 п.п.)



«В целом уровень долговой нагрузки российских заемщиков остается приемлемым. При этом у граждан со средними и высокими доходами уровень PTI даже снижается. Однако у представителей самых бедных слоев населения долговая нагрузка продолжает расти, существенно осложняя обслуживание своих кредитных обязательств. Поэтому, несмотря на то, что темпы розничного кредитования практически уже вернулись к «докризисному» уровню, кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем заемщиков с помощью оперативного мониторинга их финансового поведения («сигнал»)», — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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