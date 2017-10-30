Новости дня

Ольга Голодец осмотрела стройплощадку «Екатеринбург-Арены»

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. 28 октября 2017 года заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец посетила строительную площадку «Екатеринбург-Арены», реконструкцию которой к ЧМ-2018 ведет компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара).



О ходе строительных работ на спортивном объекте ей рассказали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель совета директоров Группы Синара Дмитрий Пумпянский и генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский.



«На сегодняшний день готовность спортивного объекта составляет более 90%. Кроме того, на стадионе полностью проведено благоустройство территории, прилегающей к спортивному объекту, и завершена реставрация исторических элементов стадиона, признанных памятником культурного наследия прошлого столетия: выполнены реставрационные работы на кассах и наружной поверхности исторических стен. В ходе реконструкции восстановлен ряд малых архитектурных форм по авторским проектным чертежам 50-х годов: барельефы, вазоны, канделябры, знамённая группа, занимающая центральное положение в оформлении главных входов. На кассах западного и восточного секторов восстановлены скульптуры футболистов», — сообщает пресс-служба Группы Синара.



В ходе экскурсии Дмитрий Пумпянский отметил, что на стадионе продолжаются работы по монтажу архитектурной подсветки. Специалисты ведут пуско-наладочные работы. Тестирование медиафасада проводится в вечернее время: проверяется работа всего оборудования, установленного по периметру фасада, а также системы управления визуальными эффектами, включаются различные цветовые режимы. Для устройства архитектурной подсветки спортивного объекта применены современные энергоэффективные технологии. В соответствии с графиком архитектурная подсветка стадиона заработает в ноябре текущего года.



По словам Евгения Куйвашева, после проведения Чемпионата мира по футболу «Екатеринбург-Арена» будет не просто спортивным объектом, а станет полноценной спортивно-рекреационной зоной для жителей района. «Этой работе было уделено особое внимание. Нам очень важно, чтобы все поколения — от малышей в колясках до пожилых людей — могли здесь с комфортом проводить время», — сказал Евгений Куйвашев.



«Все увиденное на «Екатеринбург Арене» впечатляет и восхищает. Я вижу, как хорошо продумано будущее объекта, и как бережно сохранено прошлое. А решение со временными трибунами выглядит абсолютно оправданным — социальные, в том числе и спортивные, объекты должны соответствовать потребностям людей, потребностям города и региона, а не лежать тяжелым грузом на бюджете», — подчеркнула Ольга Голодец.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: