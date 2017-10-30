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«Уралгидромедь» отмечено за высокую культуру производства и лучшую организацию работ по охране труда

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. ОАО «Уралгидромедь» (г. Полевской, Свердловская область, входит в Группу «Русская медная компания») получило благодарственное письмо губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по итогам регионального конкурса «Лучшая организация работ по условиям и охране труда».



Как сообщает пресс-служба РМК, конкурс проводился среди предприятий черной и цветной металлургии, горнодобывающего комплекса, ферросплавной промышленности, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, здравоохранения и ряда других отраслей.



Основными критериями оценки предприятий стали условия труда работников, показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, уровень проведения специальной оценки условий труда, показатели работы по охране труда и финансирование этих работ. По всем пунктам предприятие «Уралгидромедь» продемонстрировало высокие показатели.



«Охрана труда и обеспечение высокого уровня культуры производства — в числе приоритетов нашей компании. Ежегодно мы инвестируем значительные средства в мероприятия по охране труда и промышленной безопасности на предприятиях Группы. С 2013 по 2016 год на эти цели направлено 759 млн руб. Основные статьи расходов — это мероприятия по улучшению условий труда, обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, лечебно-профилактическое питание, регулярные медицинские осмотры и обучение работников», — отметила директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.



В 2017 году среди предприятий Группы РМК был проведен конкурс по охране труда и промышленной безопасности. В номинации «Стабильность — признак мастерства» победу одержала начальник службы охраны труда и промышленной безопасности ОАО «Уралгидромедь» Ирина Карпова.



На предприятии особое внимание уделяется культуре труда, сознательности в вопросах охраны труда и промышленной безопасности. В октябре 2016 года на «Уралгидромеди» начата процедура по разработке, внедрению и подготовке к сертификации интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007. Внедрение интегрированной системы менеджмента международного уровня позволит предприятию «Уралгидромедь» в дальнейшем совершенствовать культуру производства и организацию бизнес-процессов.



ОАО «Уралгидромедь» построено в 2005 году. Это первый в России современный высокотехнологичный комплекс, сочетающий подземное выщелачивание руды и гидрометаллургическое производство катодной меди. Производственная мощность завода «Уралгидромедь» достигает 5 тыс. т медных катодов в год.

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