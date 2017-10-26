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Минтруд РФ предлагает сократить на 20% квоту на привлечение иностранных работников

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. Минтруд России предлагает установить квоту на выдачу разрешений на работу иностранным гражданам в 2018 году в размере 140,42 тыс., уменьшив ее на 20% по сравнению с определенной на 2017 год потребностью в иностранной рабочей силе. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



«Предлагается определить потребность на 2018 год в размере 140 423 человек, что составляет 79,3% от потребности на 2017 год», — говорится в пояснительной записке к документу.



Объем квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу предлагается утвердить в размере определенной потребности на 2018 год — 140 423 разрешения на работу.



Как отмечено в документе, проект квоты согласован с позицией межведомственной комиссии, куда входят представители заинтересованных ведомств.

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