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В Ревде приостановлена работа кафе «Три медведя» из-за нарушения санитарных требований

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит расследование группового заболевания острой кишечной инфекцией среди участников турнира по футболу в Ревде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



22 октября 2017 года у 4 детей-участников турнира из Магнитогорска проявились симптомы острой кишечной инфекции (рвота, жидкий стул, температура). Заболевшие от госпитализации отказались. Сотрудниками скорой медицинской помощи осмотрены все остальные дети команды (10 человек) и тренер. Среди них заболевших не выявлено.



В тот же день команда (14 детей и тренер) уехала домой в Магнитогорск.



Специалисты Роспотребнадзора выехали в гостиницу «Уральская», где проживали пострадавшие, и в кафе «Три медведя» (ИП Шулятьева А. В.), обеспечивавшего спортсменов питанием.



В ходе проверки точки общепита выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства. Составлены протоколы о временном запрете деятельности и об административном правонарушении в отношении ИП Шулятьевой А. В. С 18.00 24 октября 2017 года кафе приостановило свою деятельность до решения суда.

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