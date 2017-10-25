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УБРиР развивает сеть «легких» офисов для малого бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. В октябре Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открыл два «легких» офиса по обслуживанию юридических лиц в Самаре и Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



С начала года офисная сеть банка увеличилась на 16 точек продаж, в том числе 13 «легких» и 3 полноформатных отделения. До конца года УБРиР планирует открыть еще 3 офиса для обслуживания юридических лиц и предпринимателей.



«Формат «легких» офисов — это «облегченная» версия полноформатных отделений без кассового узла. В таких офисах обслуживаются исключительно представители малого и среднего бизнеса. Здесь предприниматели могут открыть расчетный счет, заключить договор на услуги эквайринга, внести средства на депозит, заказать корпоративную карту», — пояснили в пресс-службе.



По статистике УБРиР, чаще всего в «легких» офисах предприниматели открывают расчетные счета (70% от всех услуг), доля эквайринга составляет 20%, депозитов — 8%, а корпоративных карт — 2%. Причем все эти услуги могут быть «доставлены на дом» к предпринимателю: сотрудник банка выезжает на место бизнеса для подписания договора или установки терминала.



«Мы наблюдаем оживление в сфере частного бизнеса: в городах-миллионниках растет количество новых предприятий. И банк реагирует на это усилением своих позиций в городах присутствия. В октябре только через «легкую» сеть мы привлекли десятитысячного клиента», — говорит руководитель центра развития сети УБРиР Артем Равич.



По его словам, развивать бизнес в регионах банк продолжит и в следующем году. Позиции банка будут укрепляться в Москве и Санкт-Петербурге, так как они демонстрирует одну из самых высоких динамик предпринимательской активности.



«В этих городах для клиентов «легких» офисов станут доступными кредитные продукты, в том числе овердрафты, которые раньше можно было открыть только в классических полноформатных отделениях банка. Мы видим потребность клиентов в заемных средствах и готовы их выдавать», — добавляет А. Равич.



На текущий момент офисная сеть УБРиР насчитывает 185 банковских отделений в 42 регионах России. Из них 101 — это полноформатные офисы, 33 — отделения «легкого» формата, предназначенные для обслуживания только представителей МСБ, и 51 точка продаж формата «стрит-ритейл». До конца года УБРиР планирует открыть еще 3 легких офиса для юридических лиц в Ростове-на-Дону, Омске и Воронеже, а также отделение, обслуживающее физических и юридических лиц, в Санкт-Петербурге.

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