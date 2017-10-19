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С 20 октября ГИБДД перестанет выдавать справки о ДТП

УрБК, Москва, 19.10.2017. 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ДПС по надзору за дорожным движением, который в том числе отменяет справки о ДТП. Порядок установил приказ Министерства внутренних дел РФ.



Сейчас справки о ДТП оформляют инспектора ГИБДД, их требуют страховые компании для урегулирования убытков и последующих выплат. В случае с ОСАГО норма закреплена в положении ЦБ РФ, в случаях с КАСКО — во внутренних документах страховых компаний.



Фактически в последние годы инспекторы не должны были выдавать такие документы, но это практиковалось, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на начальника управления ДПС и спецмероприятий ГИБДД России Александр Быков. По его словам, ГИБДД предупреждала об этом ЦБ и Российский союз автостраховщиков (РСА) в течение года.



Кроме того, обязанность водителя — полностью заполнять извещения о ДТП при аварии и также передавать документ в страховую компанию, напоминают в ГИБДД. Поэтому в ведомстве не ждут коллапса в связи с нововведением.



Тем не менее формальное требование страховщиков требовать справки при ОСАГО остается в положении ЦБ и законе об ОСАГО. В РСА отмечают, что без справки о БТП можно оформить только возмещение убытков по европротоколу.



«Действительно, закон об ОСАГО предписывает участникам ДТП заполнять бланки извещений о ДТП, но это может стать основанием для возмещения по ОСАГО только в одном случае — когда выполнены условия европротокола, что подтверждено подписями двух водителей в оформленном извещении о ДТП», — цитирует представителя РСА «Банки.ру».



При отсутствии европротокола и справки о ДТП заявителям придется обращаться в суд, который определит виновника ДТП и размер ущерба, поясняют в объединении. Такой порядок может затянуть сроки получения возмещения. Кроме того, участники страхового рынка опасаются всплеска страхового мошенничества после введения нового регламента.



Сейчас ГИБДД готовит разъяснения для своих сотрудников о том, что в документы о ДТП будут вноситься сведения (номер полиса ОСАГО, характер повреждений), необходимые страховщику. По запросу пострадавшего страхователя будет выдаваться копия такого документа, которую он сможет представить в страховую компанию.

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