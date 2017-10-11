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«Синара-Транспортные Машины» представила на VII Петербургском Международном газовом форуме локомотивы на газомоторном топливе

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. С 3 по 6 октября 2017 года компания «Синара-Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара) приняла участие в VII Петербургском Международном газовом форуме, одном из ключевых событий Российской энергетической недели. СТМ представил гостям форума локомотивы, работающие на газомоторном топливе, и газопоршневые станции для применения в малой энергетике.



Как сообщает пресс-служба Группы Синара, холдинг СТМ уже накопил компетенции в изготовлении магистральных газотурбовозов. Так, в 2016 году РЖД для дальнейшей эксплуатации на Свердловской железной дороге был передан газотурбовоз ГТ1h-002, изготовленный на Людиновском тепловозостроительном заводе (ЛТЗ, входит в холдинг СТМ). В апреле 2017 года РЖД приняло решение о расширении полигона применения газотурбовозов, что в перспективе позволит ЛТЗ приступить к их серийному производству.



«Более того, конструкторы инжинирингового подразделения холдинга — Центра инновационного развития СТМ, разрабатывают новые модели локомотивов, способные также работать на сжиженном природном газе (СПГ). Эти машины в сравнении с традиционными тепловозами обладают значительными преимуществами. Так, за счет их применения можно на 30-40% снизить расходы на ГСМ. Более того, у газотепловозов низкая изнашиваемость деталей мотора, они в течение достаточно длительного рабочего времени не нуждаются в дозаправке, также эти локомотивы обеспечивают очень низкий уровень вредных выбросов в атмосферу», — говорится в сообщении.



Также на форуме СТМ представил проект по переводу парка локомотивных депо с тепловозов на газотепловозы и их оснащению соответствующей заправочной и энергетической инфраструктурой.



Кроме разработки нового подвижного состава, работающего на газомоторном топливе, СТМ на базе нового двигателя семейства ДМ-185 для нужд предприятий Газпрома планирует выпускать газопоршневые станции мощностью 1 МВт, которые в качестве источника питания смогут обеспечивать электрической энергией газовые и нефтяные месторождения концерна.

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