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В Сысерти на площади 1 тыс. кв. метров горит заброшенный цех по ремонту локомотивов

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. В Сысерти горит неэксплуатируемое здание цеха по ремонту локомотивов. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Речь идет о двухэтажном строении локомотивного депо на улице Челюскинцев. Из-за угрозы распространения огня из соседнего административного здания эвакуированы 40 человек.



На месте развернут штаб пожаротушения. В тушении возгорания задействованы 13 единиц пожарно-спасательной техники и 44 человека.

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