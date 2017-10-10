Застройщики перестали закладывать бизнес-центры

В последние годы в Екатеринбурге заметно вырос объем предложения в бизнес-центрах. Это связано с тем, что в 2015-2017 годах в уральской столице вводились в эксплуатацию офисные здания, которые были заложены еще до начала кризиса. При этом спрос остался на уровне 2014 года. В результате в Екатеринбурге сформировался навес предложения. В настоящее время в готовых бизнес-центрах пустует более 140 тыс. кв. м., и в таких условиях закладка новых проектов, которые ориентированы на свободный рынок, практически остановилась.Аналитик Уральской палаты недвижимости (УПН) Константин Октаев заявил УрБК, что сейчас в Екатеринбурге принято строить бизнес-центры под конкретного заказчика.«В 2017 году рынок испытает некоторое оживление, однако недостаточное для того, чтобы привлечь частных инвесторов. Существующий объем предложения покрывает не только текущие, но и потенциальные, на ближайшие два года, потребности рынка. Таким образом, начало новых проектов осуществляется лишь при наличии крупного инвестора, который, вероятнее всего, будет использовать здание для собственных нужд, либо нужд родственных компаний», — сообщил Константин Октаев.Аналитик отмечает, что в 2016-2017 годах в Екатеринбурге было заложено новых офисных проектов общей площадью 33 тыс. кв. м.«Это меньше, чем в 2014-2015 годах, но больше, чем в 2010-2011 годах, когда рынок офисов выходил из предыдущего кризиса и находился в стагнации. Большинство проектов, заложенных после 2014 года, рассчитаны на собственную эксплуатацию. Например, здание РМК, штаб-квартира компании «СКБ-Контур», — рассказал Константин Октаев.Глава министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков также считает, что дефицит новых проектов на рынке бизнес-центров обусловлен избыточным объемом предложения.«Деловая активность зависит от общей ситуации в экономике. Мы понимаем, что на сегодняшний день офисная недвижимость в Екатеринбурге имеет уже сложившиеся определенные объемные показатели. Поэтому для того, чтобы начинать новые проекты, необходимо заполнить уже имеющиеся площади. Застройщики не могут игнорировать общеэкономическую ситуацию», — полагает Михаил Волков.Отметим, что по итогам 2016 года в Екатеринбурге ввели в эксплуатацию сразу несколько крупных бизнес-центров (БЦ «Демидов», БЦ «Вознесенский», «Деловой дом на Архиерейской»).«В 2017 году рынок офисных центров также немного вырастет количественно за счет объектов, ввод в строй которых был перенесен с 2016 года. При этом объем поглощения новых офисных площадей останется практически нулевым. Это будет оказывать влияние на рынок, не позволяя арендным ставкам показывать положительную динамику даже на уровне роста инфляции и издержек. В 2017 году рынок стабилизируется, однако стагнация на нем продолжится», — заявил генеральный директор консалтинговой компании «Урал-Гермес» Александр Засухин.В краткосрочной перспективе рассчитывать на улучшение финансового положения малого и среднего бизнеса, который является основным арендатором офисных площадей, не приходится.«В условиях ухудшения экономической ситуации и ослабления уровня платежеспособности многие компании стараются минимизировать свои расходы на аренду, преимущественно за счет ухудшения качества и уменьшения площадных характеристик офисов. Сейчас даже компании, которые имеют стабильное финансовое положение и хорошие доходы, не торопятся покупать подходящие офисные площади в собственность. Бизнес-центры стали не интересны как инвестиционный ресурс», — сообщил Александр Засухин.В настоящее время вложения в этот сегмент несут серьезные риски. Аналитики УПН считают, что гипотетическому инвестору необходимо иметь предварительную договоренность с потенциальным арендатором, чтобы приобрести на рынке готовый офисный блок и начать зарабатывать на аренде. В отсутствие соглашения шансы сдать минимальны не только по среднерыночной ставке, но и по сниженной.