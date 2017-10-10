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На базе дочернего предприятия ММК произошло объединение 10 сервисных компаний

УрБК, Магнитогорск, 10.10.2017. В 2014 году в Магнитогорске на базе ООО «Электроремонт» (дочернее предприятие Магнитогорского металлургического комбината) стартовал процесс юридического и физического объединения 10 сервисных компаний, специализирующихся на осуществлении технического обслуживания и ремонте оборудования. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



«На недавней встрече председателя совета директоров ПАО «ММК» В. Ф. Рашникова и директора ООО «Объединенная сервисная компания» С. А. Ласькова были подведены итоги выполнения первого этапа проекта «Создание Объединенной сервисной компании по обеспечению работоспособного состояния оборудования ПАО «ММК». В настоящее время выстроены единые бизнес-процессы системы ТОиР, закупок и интегрированной системы менеджмента качества предприятий, вошедших в ООО «Объединенная сервисная компания». Следующий шаг — совершенствование бизнес-процессов и повышение функциональной эффективности системы ТОиР для достижения максимально возможного синергетического эффекта», — говорится в сообщении.



ООО «ОСК» стало крупнейшим предприятием Магнитогорска, оказывающим комплекс услуг по обеспечению работоспособного состояния промышленного оборудования: проектирование, изготовление, монтаж, установка, наладка, обслуживание, ремонт. Специалисты ОСК на самом высоком профессиональном уровне производят сменное оборудование и его части, а также выполняют сложные ремонты и техническое обслуживание основных технологических агрегатов и крупных механизмов в цехах комбината. Основной заказчик компании — Магнитогорский металлургический комбинат.

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