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У клиентов «Тинькофф банка» возникли проблемы с онлайн-платежами

УрБК, Москва, 09.10.2017. У «Тинькофф банка» наблюдаются проблемы с проведением платежей и работой карт. Об этом сообщают «Ведомости».



«К сожалению, у нас есть некоторые технические неполадки, более подробная информация появится ориентировочно через час. Приносим извинения от лица банка», — сообщили в колл-центре «Тинькофф банка».



На вопрос о том, стоит ли сейчас пытаться проводить платеж, в колл-центре порекомендовали подождать час. В онлайн-банке появилось сообщение, в котором говорится, что сервис недоступен по техническим причинам, банк рекомендовал провести операцию позднее.



Напомним, в конце сентября клиенты «Тинькофф банка» также жаловались на проблемы с проведением операций. Многочисленные сообщения с указанием на возникшие проблемы появились на официальной странице банка в сети Twitter. Тогда представитель банка пояснял, что клиенты «столкнулись с нестабильной работой мобильного приложения и интернет-банка».

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