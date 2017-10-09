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УФНС Свердловской области завершила рассылку налоговых уведомлений
9 октябрь 2017 (09:24)
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2017. Налоговые органы Свердловской области завершили рассылку налоговых уведомлений по имущественным налогам за 2016 год жителям региона. Об этом сообщает пресс-служба свердловского Управления ФНС.
Налоговые уведомления направлены плательщикам налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
Напомним, что в 2017 году рассылку налоговых уведомлений для налоговых органов Свердловской области в 2017 году осуществляет филиал ФКУ «Налог сервис» ФНС России по Кемеровской области.
Срок уплаты всех налогов, включенных в налоговое уведомление, единый: 01.12.2017.
Налоговые уведомления направлены плательщикам налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
Напомним, что в 2017 году рассылку налоговых уведомлений для налоговых органов Свердловской области в 2017 году осуществляет филиал ФКУ «Налог сервис» ФНС России по Кемеровской области.
Срок уплаты всех налогов, включенных в налоговое уведомление, единый: 01.12.2017.
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