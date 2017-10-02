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За два года в Свердловской области ликвидировали 81 ломбард

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. За период с 2015 по 2017 год в Свердловской области был ликвидировали 81 ломбард. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Центрального банка России.



За 2015-2017 годы на основании исковых заявлений Банка России в УрФО было принято свыше 300 положительных решений судов о ликвидации ломбардов.



«На сегодняшний день на территории Уральского федерального округа зарегистрировано 603 ломбарда, из них 259 — на территории Свердловской области. По сравнению с предыдущими годами, процент ломбардов, не предоставивших отчетность в Банк России, значительно сократился, с 40% до 6%», — сообщили в пресс-службе.



В 2017 году не представили отчет в Банк России 15 из вновь зарегистрированных ломбардов на территории УрФО. Из них всего четыре ломбарда находятся в Свердловской области.

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