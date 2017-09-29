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«Уральские авиалинии» запускают новый рейс из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 30 октября 2017 года открывает новое направление Екатеринбург — Ростов-на-Дону — Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Регулярный рейс из столицы Урала будет выполняться по понедельникам в 13.30 и пятницам в 12.40, а обратный — в Екатеринбург в 15.15 по понедельникам и в 14.25 по пятницам. Время в пути: 2 часа 45 минут. Пассажиры могут приобрести билеты на это направление по цене от 5,6 тыс. руб. в одну сторону.



«Ростов-на-Дону — крупнейший город на юге России, расположившийся на берегах реки Дон. Набережная Дона — гордость города и одна из главных его достопримечательностей. По берегам реки расположены арт-объекты, игровые площадки, лавочки и уютные кафе, где можно приятно провести время. Гуляя по набережной, туристы обязательно проходят под Ворошиловским мостом, который по одной из версий соединяет Европу и Азию. На Соборной площади можно полюбоваться Собором Рождества Богородицы в Ростове, который впечатляет даже нерелигиозных путешественников», — рассказали в пресс-службе.



Новый рейс дает возможность скомбинировать отдых, используя гибкость расписания и удобные стыковки в другие города России, СНГ и дальнего зарубежья из столицы Урала. Билеты можно приобрести на uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-center на номер 8-800-7700-262 или в любой городской авиакассе.

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