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Официальный курс долл. США снизился на 40 коп., евро — на 19 коп.

29 сентябрь 2017 (15:13)

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на выходные. Курс долл. США снизился на 40,86 коп., до 58,01 руб., курс евро — на 19,58 коп., до 68,45 руб.

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