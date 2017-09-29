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Официальный курс долл. США снизился на 40 коп., евро — на 19 коп.
29 сентябрь 2017 (15:13)
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на выходные. Курс долл. США снизился на 40,86 коп., до 58,01 руб., курс евро — на 19,58 коп., до 68,45 руб.
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