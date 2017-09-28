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В выходные Академический район Екатеринбурга отпразднует свое восьмилетие
28 сентябрь 2017 (15:54)
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2017. Жители и гости Академического района Екатеринбурга, отмечающего свое восьмилетие, 30 сентября примут участие в необычном празднике. Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».
День рождения самого молодого района уральской столицы отмечается в светлый праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. С самого утра — в 8.30 в Храме во имя Святых Божиих строителей состоится литургия, а сразу после нее — подведение итогов конкурса детского рисунка «Мой район — самый лучший». В 10.00 пройдет праздничный субботник и закладка аллеи в честь 8-летия Академического.
В полдень команда музыкантов и аниматоров даст мини-концерты и поздравит взрослых и детей на трех площадках во дворах района: в 12.00 выступления начнутся на аллее в первом квартале между домами по ул. Павла Шаманова, 11 и 13, в 14.00 — у символа студенческих стройотрядов (Краснолесья, 153) и в 16.00 — на площадке по ул. Краснолесья, 111 у скульптуры «Ассоль. Вера. Надежда. Любовь».
В 18.00 в новом офисе продаж застройщика Академического — АО «РСГ-Академическое» на пр. Академика Сахарова, 57, пройдет праздничная программа с розыгрышами и призами. У жителей и гостей района будет возможность поучаствовать в создании двухметрового арт-объекта — стены аватарок. Прямо в будущем офисе профессиональный шаржист проведет необычный арт-эксперимент и нарисует аватарки для гостей.
Кроме этого, в День рождения Академического будут подведены итоги фотоконкурса #АКАДЕМИЧЕСКОМУ8, который уже стартовал и продлится до 28 сентября. Победителю вручат смартфон IPhone8.
К тем, кто в этот день не сможет быть на празднике в Академическом, район «приедет» сам: по городу будет курсировать музыкальный интернет-автобус с онлайн-трансляциями в социальные сети и гостями «на борту». С 12.00 до 18.00 часов у всех жителей столицы Среднего Урала будет возможность поздравить район, узнать интересные факты о нем и передать привет своим соседям. Праздничная команда яркого и необычного транспортного средства будет собирать желающих в людных местах Екатеринбурга.
Весь день в автобусе будут работать ведущий и музыканты. В прямом эфире они сыграют известные композиции, расскажут интересные истории и проведут конкурсы с пассажирами. Ссылки на прямые эфиры можно будет найти в группе Vkontakte и на странице района в Instagram @tvoyakadem.
День рождения района Академический завершится праздничным фейерверком в 19.15 около нового офиса продаж, на пр. Академика Сахарова, 57.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
ул. Вильгельма де Геннина, 31.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
День рождения самого молодого района уральской столицы отмечается в светлый праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. С самого утра — в 8.30 в Храме во имя Святых Божиих строителей состоится литургия, а сразу после нее — подведение итогов конкурса детского рисунка «Мой район — самый лучший». В 10.00 пройдет праздничный субботник и закладка аллеи в честь 8-летия Академического.
В полдень команда музыкантов и аниматоров даст мини-концерты и поздравит взрослых и детей на трех площадках во дворах района: в 12.00 выступления начнутся на аллее в первом квартале между домами по ул. Павла Шаманова, 11 и 13, в 14.00 — у символа студенческих стройотрядов (Краснолесья, 153) и в 16.00 — на площадке по ул. Краснолесья, 111 у скульптуры «Ассоль. Вера. Надежда. Любовь».
В 18.00 в новом офисе продаж застройщика Академического — АО «РСГ-Академическое» на пр. Академика Сахарова, 57, пройдет праздничная программа с розыгрышами и призами. У жителей и гостей района будет возможность поучаствовать в создании двухметрового арт-объекта — стены аватарок. Прямо в будущем офисе профессиональный шаржист проведет необычный арт-эксперимент и нарисует аватарки для гостей.
Кроме этого, в День рождения Академического будут подведены итоги фотоконкурса #АКАДЕМИЧЕСКОМУ8, который уже стартовал и продлится до 28 сентября. Победителю вручат смартфон IPhone8.
К тем, кто в этот день не сможет быть на празднике в Академическом, район «приедет» сам: по городу будет курсировать музыкальный интернет-автобус с онлайн-трансляциями в социальные сети и гостями «на борту». С 12.00 до 18.00 часов у всех жителей столицы Среднего Урала будет возможность поздравить район, узнать интересные факты о нем и передать привет своим соседям. Праздничная команда яркого и необычного транспортного средства будет собирать желающих в людных местах Екатеринбурга.
Весь день в автобусе будут работать ведущий и музыканты. В прямом эфире они сыграют известные композиции, расскажут интересные истории и проведут конкурсы с пассажирами. Ссылки на прямые эфиры можно будет найти в группе Vkontakte и на странице района в Instagram @tvoyakadem.
День рождения района Академический завершится праздничным фейерверком в 19.15 около нового офиса продаж, на пр. Академика Сахарова, 57.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
ул. Вильгельма де Геннина, 31.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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