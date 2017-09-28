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Официальный курс долл. США вырос на 42 коп., евро — на 48 коп.

28 сентябрь 2017 (14:59)

УрБК, Москва, 28.09.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 сентября. Курс долл. США вырос на 41,53 коп., до 58,43 руб., курс евро — на 47,63 коп., до 68,64 руб.

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