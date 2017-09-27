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Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге снизились на 2,5% к показателям конца 2016 года

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. За последние четыре недели средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, выросла на 0,1% и составила 66 тыс. 375 руб. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости.



Текущий уровень цен на 2,5% ниже конца 2016 года и на 13,5% меньше пикового показателя, который был достигнут в феврале 2015 года.



Объем предложения продолжает постепенно снижаться. За последние 4 недели количество объектов в базе данных УПН снизилось на 0,8%. По сравнению с началом года выбор у покупателей сократился на 2,9%. Процесс медленного снижения объема предложения на вторичном рынке жилья с наступлением осени замедлился.



По состоянию на конец сентября в базе данных УПН выставляется около 9,8 тыс. квартир и около 1 тыс. 800 комнат в коммуналках. В городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) предлагается еще около 850 квартир. На рынке новостроек происходит заметная ротация предложения, но объем предложения относительно стабилен — около 17 тыс. квартир.



«В целом можно говорить о том, что ценовой фон на рынке остается достаточно стабильным. Это не исключает того, что у покупателей сохраняется возможность для торга», — поясняют аналитики УПН.



Следует отметить, что объем предложения на первичном рынке распределен неравномерно. В то же время спрос на квартиры часто локализован. Жители многих районов не готовы к переезду на другие территории и вынуждены осуществлять выбор из того предложения, которое есть на вторичном рынке.



Сегодня среди крупных районов, где относительно мало квартир на первичном рынке, можно выделить следующие: Новая Сортировка, Чермет, ВИЗ, Уралмаш. Территории, где превалирует сегмент новостроек, сосредоточены в основном в южной и юго-западной части города: Солнечный, Академический, Широкая речка, Уктус.

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