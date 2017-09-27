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Прокуратура начала проверку по факту массового отравления детей в поезде Челябинск — Санкт-Петербург
27 сентябрь 2017 (16:40)
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2017. Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту отравления детей в поезде Челябинск — Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«24 сентября 2017 года со станции Екатеринбург — Пассажирский в детскую городскую клиническую больницу № 9 города Екатеринбурга госпитализированы пятеро несовершеннолетних пассажиров поезда № 191 сообщением Челябинск — Санкт-Петербург. Дети в составе организованной группы из 19 человек и 1 взрослого возвращалась в Пермь из Челябинска с первого тура Уральской лиги гандбола среди юношей», — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что перед прибытием на станцию Екатеринбург — Пассажирский пять несовершеннолетних пожаловались на плохое самочувствие, в связи с чем были сняты с поезда с целью оказания медицинской помощи, где им был поставлен предварительный диагноз — токсико-инфекционное отравление.
«24 сентября 2017 года со станции Екатеринбург — Пассажирский в детскую городскую клиническую больницу № 9 города Екатеринбурга госпитализированы пятеро несовершеннолетних пассажиров поезда № 191 сообщением Челябинск — Санкт-Петербург. Дети в составе организованной группы из 19 человек и 1 взрослого возвращалась в Пермь из Челябинска с первого тура Уральской лиги гандбола среди юношей», — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что перед прибытием на станцию Екатеринбург — Пассажирский пять несовершеннолетних пожаловались на плохое самочувствие, в связи с чем были сняты с поезда с целью оказания медицинской помощи, где им был поставлен предварительный диагноз — токсико-инфекционное отравление.
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