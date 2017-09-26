Розница не готова к торговле мясом и молоком

У предприятий, которые задействованы в обороте животноводческой продукции, осталось три месяца, чтобы перейти на электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС). Между тем, по данным Россельхознадзора, в Свердловской области успела зарегистрироваться в системе лишь половина участников рынка. Из-за этого производители прогнозируют сбои поставок молочных и мясных продуктов после Нового года. Подобная перспектива может вынудить правительство РФ отложить дату перехода на ЭВС, уверены эксперты.С января 2018 года в России все участники товарного рынка — производители, переработчики, склады, торговые сети — не смогут перемещать животноводческую продукцию без оформления ЭВС. Планируется, что компании будут оформлять партии товаров на входе и на выходе из предприятия через автоматизированную систему «Меркурий». Таким образом, Россельхознадзор сможет отследить, если на каком-то этапе товар был сфальсифицирован.Между тем на сегодняшний день в Свердловской области в системе «Меркурий» зарегистрировалось 18 тыс. 090 участников оборота мясной и молочной продукции. Это примерно половина предприятий на рынке региона, подсчитали в Россельхознадзоре. При этом все производители и переработчики мяса и молока готовы к переходу на новую систему.Проблема возникает с конечными точками производственной цепи — розничными магазинами, объектами соцкультбыта, предприятиями общественного питания. Между тем со следующего года участники оборота без регистрации в «Меркурии» фактически не смогут легально получать мясо и молокопродукты от поставщиков.«Все участники рынка охвачены в данной системе, нет таких, которые могут сказать, что им не нужна электронная сертификация. К сожалению, если вы не попадаете в систему «Меркурий», то может случиться так, что производитель, который вам раньше поставлял продукцию, не сможет выписать электронный сертификат, и данный магазин перестанет получать ту или иную животноводческую продукцию — молоко, колбасы и другое», — прокомментировала заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Банникова.По словам ведущего специалиста отдела государственного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля Департамента ветеринарии Свердловской области — государственного ветеринарного инспектора Свердловской области Вадима Засыпалова, от конечных участников производственной цепи требуется лишь погасить ветеринарный сертификат.«Гашение — одна из самых простых и доступных операций, но одна из самых важных. С точки зрения надзорных мероприятий это исключает ситуации, при которых продавец не знал, что за продукция к нему пришла — например, с несоответствием по количеству упаковок, веса или еще что-то. Если принять продукцию не гася сертификат, то вы просто не сможете сверить информацию», — пояснил представитель Департамента ветеринарии региона.Председатель Союза предприятий молочной промышленности Свердловской области Игорь Пехотин прогнозирует, что после Нового года регион могут ожидать перебои с поставками молокопродуктов из-за незарегистрированных участников рынка.«Мы видим опасность, что мы не догрузим определенную продукцию с 1 января. Я думаю, что больницы, школы, садики могут с этим столкнуться. Во-первых, не в каждом районе и уголке Свердловской области есть интернет, и он устойчиво работает. Потому что нужен не просто интернет, а чтобы он работал без сбоев. Эта продукция не сможет постоять в сторонке час-два, потому что у водителей четко расписан маршрут, на котором 15-20 магазинов. Думаю, что могут быть задержки еще на распределительных центрах или складах при выписке документов. Это тоже для нас критично», — рассказал Игорь Пехотин корреспонденту УрБК в начале сентября на XVIII специализированной выставке «Агропромышленный Форум» в Екатеринбурге.По его словам, переход на ЭВС может также повлиять на рынок, как и введение ЕГАИС. Напомним, около 150 торговых точек не стали подключаться к системе, однако эксперты уверены, что магазины ушли (http://urbc.ru/1068069793-onlayn-kassy-uvodyat-alkogol-v-ten.html) «в тень».С 1 января 2018 года торговым точкам, не подключенным к «Меркурию», грозит административная ответственность, отметила Наталья Банникова. За подобное нарушение юридическим лицам грозит штраф в 300-500 тыс. руб., а в случае повторения ситуации — от 700 тыс. руб. до 1 млн руб. с конфискацией имущества.Отметим, что Свердловская область относится к числу регионов-лидеров по внедрению ЭВС. Именно поэтому в масштабах страны ситуация кажется еще более удручающей, а массовые перебои с поставкой продуктов в магазины в следующем году — все более реальными. Участники рынка продолжают надеяться, что в итоге правительство РФ передвинет дату перехода на ЭВС. Так, недавно кабмин обсуждал предложение отодвинуть ее на полгода — до 1 июля 2018 года. Пока окончательное решение неизвестно.