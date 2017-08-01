Онлайн-кассы уводят алкоголь «в тень»

С 1 июля 2017 года налоговые органы сняли с учета всю кассовую технику старого образца у предприятий торговли, находящихся на общей или упрощенной системах налогообложения. Вместе с тем, по данным УФНС Свердловской области, предприниматели пока успели обновить лишь 75% ККТ, зарегистрированной в регионе на конец прошлого года. 150 предприятий торговли предпочли отказаться от лицензии на продажу алкоголя — установка онлайн-касс не обязательна для магазинов небольших населенных пунктов, которые не реализуют подакцизные товары. По большому счету нововведение вынудило торговые точки отказаться от оборота одной из самых прибыльных продукций.На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано около 32,5 тыс. онлайн-касс. По словам заместителя начальника контрольного отдела УФНС по Свердловской области Виктора Бачурина, это около 75% от парка контрольно-кассовой техники, функционировавшей в регионе на конец прошлого года.«То есть, каждая четвертая кассовая техника у нас пока осталась под вопросом. На сегодняшний день налоговые органы Свердловской области проводят работы с каждым налогоплательщиком, выясняют причины несвоевременного перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники», — рассказал представитель УФНС.Как ранее писал УрБК, в начале года в России возник дефицит необходимых для нового оборудования фискальных накопителей, что затормозило процесс перехода. Тогда эксперты прогнозировали стабилизацию ситуации к маю. Теперь в центральном аппарате ФНС обещают решить проблему к 1 сентября 2017 года.Напомним, что к 1 июля 2017 года заменить кассовую технику старого образца должны были все предприятия торговли, находящиеся на общей или упрощенной системе налогообложения. Помимо дефицита самого оборудования при реновации предприниматели столкнулись с еще одной проблемой — высокой стоимостью: средняя цена онлайн-кассы весной достигала 18 тыс. руб., фискального накопителя — еще 6 тыс. руб. Однако это только «железо», еще нужно приобрести программное обеспечение, оплатить обслуживание и обучить сотрудников работе на новом оборудовании.Необязательной установку онлайн-касс сделали лишь для торговых точек в отдаленных населенных пунктах, список которых должно было составить региональное правительство. Также нововведение не касается объектов торговли в городах с населением менее 10 тыс. человек, за исключением магазинов, которые реализуют подакцизную продукцию.Неудивительно, что при таком раскладе некоторые предприниматели в небольших городах предпочли отказаться от лицензии на подакцизные товары вместо того, чтобы устанавливать дорогостоящие онлайн-кассы. По словам заместителя министра АПК и продовольствия Свердловской области Светланы Островской, к настоящему моменту аннулировали свои лицензии около 150 торговых точек.«Мы сегодня видим картину, согласно которой у нас порядка 150 магазинов прекратили продажу алкогольной продукции, отозвали свои лицензии. Но это не значит, что объект торговли закрылся. Да, большинство из этих магазинов находится в сельской местности и входит в систему потребительской кооперации. Да, проблематика эта есть, мы ее обсуждаем и по мере возможности пытаемся найти какое-то решение», — прокомментировала представитель регионального минАПК.В масштабах области количество объектов не такое значительное. Всего, по данным министерства, на территории области сейчас действует 1 тыс. 731 лицензия на продажу алкоголя, работать по которым могут более 5,7 тыс. объектов торговли и общественного питания. Однако не исключено, что по аналогии с объектами нестационарной торговли после запрета на продажу спиртного, магазины в маленьких городах просто начнут продавать алкоголь нелегально.Подобная информация уже поступала в Росалкорегулирование, отметил руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу Юрий Чащин.«Зачастую у нас многие торговые точки, теряя лицензии, принимают решение о дораспродаже без лицензии оставшейся продукции. Это нарушение законодательства. Лицо привлекается к административной ответственности за осуществление деятельности без лицензии. Штраф довольно-таки значительный. Мы очень активно взаимодействуем с МВД и лицензирующим органом — министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. Информация такая до меня доходит, и мы действительно, можно сказать, к каким-то точкам присматриваемся», — пояснил Юрий Чащин.При этом продают торговые точки без лицензий как продукцию, включенную в систему ЕГАИС, так и контрафакт, отметил он.«Бывают случаи, когда мы выходим даже по обращениям граждан и обнаруживаем торговые точки, которые продают нормальную продукцию, введенную в систему, с подлинной маркой, но без лицензии. А бывают ситуации, когда мы действительно находим нелегальную продукцию. Но здесь есть необходимые сложности: мне необходимо основание, чтобы появиться на этой торговой точке. Это либо совместное мероприятие с МВД, потому что это больше их прерогатива, либо мы реагируем на обращение гражданина», — прокомментировал представитель Росалкорегулирования.Вместе с тем, по данным ведомства, количество выявленной в регионе контрафактной и нелегальной алкогольной продукции сокращается, растет количество совместных мероприятий с полицией и обращений от граждан.Отметим, что через год требованию установить онлайн-кассы будут вынуждены подчиниться предприниматели, которые применяют патентную систему или единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Раньше эта категория вообще не обязана была использовать ККТ. По некоторым оценкам, только в Свердловской области речь потребуется еще 80 тыс. новых онлайн-касс. Пока остается под вопросом, смогут ли производители оборудования обеспечить их ККТ по приемлемым ценам, да и захотят ли сами предприниматели устанавливать кассы или предпочтут уйти «в тень».