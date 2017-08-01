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Онлайн-кассы уводят алкоголь «в тень»
1 август 2017 (17:28)
С 1 июля 2017 года налоговые органы сняли с учета всю кассовую технику старого образца у предприятий торговли, находящихся на общей или упрощенной системах налогообложения. Вместе с тем, по данным УФНС Свердловской области, предприниматели пока успели обновить лишь 75% ККТ, зарегистрированной в регионе на конец прошлого года. 150 предприятий торговли предпочли отказаться от лицензии на продажу алкоголя — установка онлайн-касс не обязательна для магазинов небольших населенных пунктов, которые не реализуют подакцизные товары. По большому счету нововведение вынудило торговые точки отказаться от оборота одной из самых прибыльных продукций.
На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано около 32,5 тыс. онлайн-касс. По словам заместителя начальника контрольного отдела УФНС по Свердловской области Виктора Бачурина, это около 75% от парка контрольно-кассовой техники, функционировавшей в регионе на конец прошлого года.
«То есть, каждая четвертая кассовая техника у нас пока осталась под вопросом. На сегодняшний день налоговые органы Свердловской области проводят работы с каждым налогоплательщиком, выясняют причины несвоевременного перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники», — рассказал представитель УФНС.
Как ранее писал УрБК, в начале года в России возник дефицит необходимых для нового оборудования фискальных накопителей, что затормозило процесс перехода. Тогда эксперты прогнозировали стабилизацию ситуации к маю. Теперь в центральном аппарате ФНС обещают решить проблему к 1 сентября 2017 года.
Напомним, что к 1 июля 2017 года заменить кассовую технику старого образца должны были все предприятия торговли, находящиеся на общей или упрощенной системе налогообложения. Помимо дефицита самого оборудования при реновации предприниматели столкнулись с еще одной проблемой — высокой стоимостью: средняя цена онлайн-кассы весной достигала 18 тыс. руб., фискального накопителя — еще 6 тыс. руб. Однако это только «железо», еще нужно приобрести программное обеспечение, оплатить обслуживание и обучить сотрудников работе на новом оборудовании.
Необязательной установку онлайн-касс сделали лишь для торговых точек в отдаленных населенных пунктах, список которых должно было составить региональное правительство. Также нововведение не касается объектов торговли в городах с населением менее 10 тыс. человек, за исключением магазинов, которые реализуют подакцизную продукцию.
Неудивительно, что при таком раскладе некоторые предприниматели в небольших городах предпочли отказаться от лицензии на подакцизные товары вместо того, чтобы устанавливать дорогостоящие онлайн-кассы. По словам заместителя министра АПК и продовольствия Свердловской области Светланы Островской, к настоящему моменту аннулировали свои лицензии около 150 торговых точек.
«Мы сегодня видим картину, согласно которой у нас порядка 150 магазинов прекратили продажу алкогольной продукции, отозвали свои лицензии. Но это не значит, что объект торговли закрылся. Да, большинство из этих магазинов находится в сельской местности и входит в систему потребительской кооперации. Да, проблематика эта есть, мы ее обсуждаем и по мере возможности пытаемся найти какое-то решение», — прокомментировала представитель регионального минАПК.
В масштабах области количество объектов не такое значительное. Всего, по данным министерства, на территории области сейчас действует 1 тыс. 731 лицензия на продажу алкоголя, работать по которым могут более 5,7 тыс. объектов торговли и общественного питания. Однако не исключено, что по аналогии с объектами нестационарной торговли после запрета на продажу спиртного, магазины в маленьких городах просто начнут продавать алкоголь нелегально.
Подобная информация уже поступала в Росалкорегулирование, отметил руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу Юрий Чащин.
«Зачастую у нас многие торговые точки, теряя лицензии, принимают решение о дораспродаже без лицензии оставшейся продукции. Это нарушение законодательства. Лицо привлекается к административной ответственности за осуществление деятельности без лицензии. Штраф довольно-таки значительный. Мы очень активно взаимодействуем с МВД и лицензирующим органом — министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. Информация такая до меня доходит, и мы действительно, можно сказать, к каким-то точкам присматриваемся», — пояснил Юрий Чащин.
При этом продают торговые точки без лицензий как продукцию, включенную в систему ЕГАИС, так и контрафакт, отметил он.
«Бывают случаи, когда мы выходим даже по обращениям граждан и обнаруживаем торговые точки, которые продают нормальную продукцию, введенную в систему, с подлинной маркой, но без лицензии. А бывают ситуации, когда мы действительно находим нелегальную продукцию. Но здесь есть необходимые сложности: мне необходимо основание, чтобы появиться на этой торговой точке. Это либо совместное мероприятие с МВД, потому что это больше их прерогатива, либо мы реагируем на обращение гражданина», — прокомментировал представитель Росалкорегулирования.
Вместе с тем, по данным ведомства, количество выявленной в регионе контрафактной и нелегальной алкогольной продукции сокращается, растет количество совместных мероприятий с полицией и обращений от граждан.
Отметим, что через год требованию установить онлайн-кассы будут вынуждены подчиниться предприниматели, которые применяют патентную систему или единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Раньше эта категория вообще не обязана была использовать ККТ. По некоторым оценкам, только в Свердловской области речь потребуется еще 80 тыс. новых онлайн-касс. Пока остается под вопросом, смогут ли производители оборудования обеспечить их ККТ по приемлемым ценам, да и захотят ли сами предприниматели устанавливать кассы или предпочтут уйти «в тень».
На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано около 32,5 тыс. онлайн-касс. По словам заместителя начальника контрольного отдела УФНС по Свердловской области Виктора Бачурина, это около 75% от парка контрольно-кассовой техники, функционировавшей в регионе на конец прошлого года.
«То есть, каждая четвертая кассовая техника у нас пока осталась под вопросом. На сегодняшний день налоговые органы Свердловской области проводят работы с каждым налогоплательщиком, выясняют причины несвоевременного перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники», — рассказал представитель УФНС.
Как ранее писал УрБК, в начале года в России возник дефицит необходимых для нового оборудования фискальных накопителей, что затормозило процесс перехода. Тогда эксперты прогнозировали стабилизацию ситуации к маю. Теперь в центральном аппарате ФНС обещают решить проблему к 1 сентября 2017 года.
Напомним, что к 1 июля 2017 года заменить кассовую технику старого образца должны были все предприятия торговли, находящиеся на общей или упрощенной системе налогообложения. Помимо дефицита самого оборудования при реновации предприниматели столкнулись с еще одной проблемой — высокой стоимостью: средняя цена онлайн-кассы весной достигала 18 тыс. руб., фискального накопителя — еще 6 тыс. руб. Однако это только «железо», еще нужно приобрести программное обеспечение, оплатить обслуживание и обучить сотрудников работе на новом оборудовании.
Необязательной установку онлайн-касс сделали лишь для торговых точек в отдаленных населенных пунктах, список которых должно было составить региональное правительство. Также нововведение не касается объектов торговли в городах с населением менее 10 тыс. человек, за исключением магазинов, которые реализуют подакцизную продукцию.
Неудивительно, что при таком раскладе некоторые предприниматели в небольших городах предпочли отказаться от лицензии на подакцизные товары вместо того, чтобы устанавливать дорогостоящие онлайн-кассы. По словам заместителя министра АПК и продовольствия Свердловской области Светланы Островской, к настоящему моменту аннулировали свои лицензии около 150 торговых точек.
«Мы сегодня видим картину, согласно которой у нас порядка 150 магазинов прекратили продажу алкогольной продукции, отозвали свои лицензии. Но это не значит, что объект торговли закрылся. Да, большинство из этих магазинов находится в сельской местности и входит в систему потребительской кооперации. Да, проблематика эта есть, мы ее обсуждаем и по мере возможности пытаемся найти какое-то решение», — прокомментировала представитель регионального минАПК.
В масштабах области количество объектов не такое значительное. Всего, по данным министерства, на территории области сейчас действует 1 тыс. 731 лицензия на продажу алкоголя, работать по которым могут более 5,7 тыс. объектов торговли и общественного питания. Однако не исключено, что по аналогии с объектами нестационарной торговли после запрета на продажу спиртного, магазины в маленьких городах просто начнут продавать алкоголь нелегально.
Подобная информация уже поступала в Росалкорегулирование, отметил руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу Юрий Чащин.
«Зачастую у нас многие торговые точки, теряя лицензии, принимают решение о дораспродаже без лицензии оставшейся продукции. Это нарушение законодательства. Лицо привлекается к административной ответственности за осуществление деятельности без лицензии. Штраф довольно-таки значительный. Мы очень активно взаимодействуем с МВД и лицензирующим органом — министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. Информация такая до меня доходит, и мы действительно, можно сказать, к каким-то точкам присматриваемся», — пояснил Юрий Чащин.
При этом продают торговые точки без лицензий как продукцию, включенную в систему ЕГАИС, так и контрафакт, отметил он.
«Бывают случаи, когда мы выходим даже по обращениям граждан и обнаруживаем торговые точки, которые продают нормальную продукцию, введенную в систему, с подлинной маркой, но без лицензии. А бывают ситуации, когда мы действительно находим нелегальную продукцию. Но здесь есть необходимые сложности: мне необходимо основание, чтобы появиться на этой торговой точке. Это либо совместное мероприятие с МВД, потому что это больше их прерогатива, либо мы реагируем на обращение гражданина», — прокомментировал представитель Росалкорегулирования.
Вместе с тем, по данным ведомства, количество выявленной в регионе контрафактной и нелегальной алкогольной продукции сокращается, растет количество совместных мероприятий с полицией и обращений от граждан.
Отметим, что через год требованию установить онлайн-кассы будут вынуждены подчиниться предприниматели, которые применяют патентную систему или единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Раньше эта категория вообще не обязана была использовать ККТ. По некоторым оценкам, только в Свердловской области речь потребуется еще 80 тыс. новых онлайн-касс. Пока остается под вопросом, смогут ли производители оборудования обеспечить их ККТ по приемлемым ценам, да и захотят ли сами предприниматели устанавливать кассы или предпочтут уйти «в тень».
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