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В Свердловской области степень готовности домов по программе капремонта составляет 78%

25 сентябрь 2017 (17:33)

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. В Свердловской области степень готовности домов, ремонтируемых в 2017 году в рамках программы капремонта, по видам работ, которые приняты, составляет 78%. Об этом УрБК рассказал генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Станислав Суханов.

«Это нормально, потому что каждый квартал — это условно 25%. Сентябрь закрывает III квартал, так что мы даже с опережением идем. 2017 год в этом плане даже более положительный, чем 2016-й», — пояснил эксперт.

В то же время С. Суханов отметил, что из 868 домов, которые ремонтируют по Екатеринбургу в этом году, только 449 из программы 2017 года, все остальные перешли с прошлых лет.

«На сегодняшний день по 2015 году закончили работы где-то в 36% домов, которые перешли, по 2016-му — порядка 40%», — сказал С. Суханов.

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