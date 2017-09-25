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В Свердловской области степень готовности домов по программе капремонта составляет 78%
25 сентябрь 2017 (17:33)
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2017. В Свердловской области степень готовности домов, ремонтируемых в 2017 году в рамках программы капремонта, по видам работ, которые приняты, составляет 78%. Об этом УрБК рассказал генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Станислав Суханов.
«Это нормально, потому что каждый квартал — это условно 25%. Сентябрь закрывает III квартал, так что мы даже с опережением идем. 2017 год в этом плане даже более положительный, чем 2016-й», — пояснил эксперт.
В то же время С. Суханов отметил, что из 868 домов, которые ремонтируют по Екатеринбургу в этом году, только 449 из программы 2017 года, все остальные перешли с прошлых лет.
«На сегодняшний день по 2015 году закончили работы где-то в 36% домов, которые перешли, по 2016-му — порядка 40%», — сказал С. Суханов.
«Это нормально, потому что каждый квартал — это условно 25%. Сентябрь закрывает III квартал, так что мы даже с опережением идем. 2017 год в этом плане даже более положительный, чем 2016-й», — пояснил эксперт.
В то же время С. Суханов отметил, что из 868 домов, которые ремонтируют по Екатеринбургу в этом году, только 449 из программы 2017 года, все остальные перешли с прошлых лет.
«На сегодняшний день по 2015 году закончили работы где-то в 36% домов, которые перешли, по 2016-му — порядка 40%», — сказал С. Суханов.
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