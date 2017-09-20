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Собственник Бинбанка сам попросил Центробанк о санации

20 сентябрь 2017 (11:56)

УрБК, Москва, 20.09.2017. Собственник Бинбанка обратился в Банк России с просьбой о рассмотрении возможности санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ, где пояснили, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

Напомним, что сегодня СМИ сообщили о том, что Центробанк может в четверг объявить о решении ввести временную администрацию в Бинбанке и передать его в ФКБС.

Позднее в Бинбанке отказались комментировать это сообщение, а колл-центр заверил, что сообщения в СМИ стали большой неожиданностью, и банк в течение дня ждет реакции от ЦБ.

«У нас с банком все в порядке, никаких ограничений и мораториев нет, можете смело быть нашим вкладчиком», — отметили в колл-центре.

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