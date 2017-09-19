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Бывшего директора МУП «Водоканал-Камышлов» осудили на шесть лет за растрату

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. Камышловский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора МУП «Водоканал Камышлов» Сергея Сажаева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе процесса суд установил, что Сергей Сажаев, будучи директором МУПа, с мая 2012 года по декабрь 2015 года заключал фиктивные договоры возмездного оказания услуг, а потом присваивал деньги себе.



«Были заключены фиктивные договоры на оказание услуг по квалифицированному и качественному обслуживанию потребителей (физических и юридических лиц), консультированию потребителей по телефону по всему спектру оказываемых услуг, заключению договоров, работе с имеющейся базой потребителей, выявлению дебиторской задолженности, формированию реестра потребителей, имеющих дебиторскую задолженность. При этом данные функции входили в служебные обязанности сотрудников муниципального предприятия и не требовали заключения специальных договоров, о чем Сажаев достоверно знал», — сообщают в надзорном органе.



В общей сложности С. Сажаев присвоил таким образом 960 тыс. руб. Кроме того, в течение полутора лет он ремонтировал свой личный автотранспорт за счет предприятия, причинив таким образом ущерб еще на 18 тыс. руб.



Против Сергея Сажаева было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата, совершенные с использованием служебного положения в крупном размере». Суд признал его виновным и приговорил к шести годам в колонии общего режима, а также штрафу в 20 тыс. руб.



Кроме того, суд полностью удовлетворил исковое заявление МУП «Водоканал-Камышлов» о взыскании с осужденного 945 тыс. руб. в счет погашения причиненного ущерба. Суд сохранил арест на имущество осужденного (земельный участок, дом, автомобиль) до полной расплаты с предприятием. В противном случае судебные приставы реализуют арестованное имущество. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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