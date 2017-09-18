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Верховный суд обязал Свердловский арбитраж рассмотреть дело против «Свердловскавтодора»

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2017. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ удовлетворила кассационную жалобу Уральского управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) на определение Арбитражного суда Свердловской области по делу против АО «Свердловскавтодор».



Сотрудники Уральского УГАДН обратились в Свердловский арбитраж после обследования автодороги Р-351 «Екатеринбург-Тюмень» с км 149 + 350 по км 289 + 820 в октябре прошлого года.



Тогда инспекторы обнаружили многочисленные нарушения: повреждение дорожных сигнальных столбиков, несанкционированные съезды, дефекты дорожных ограждений, снижающие их удерживающую способность, занижение обочины, не отделенной от проезжей части бордюром, ниже уровня проезжей части более чем на 4 см, видимые разрушения открытой поверхности бортового камня, отсутствие остановочных комплексов и дорожных знаков, снежно-ледяные отложения внутри трубы до начала паводка.



Надзорный орган через суд попытался привлечь «Свердловскавтодор», который отвечает за содержание дорог федерального значения в Свердловской области, к ответственности за нарушение части 1 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».



Однако Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по делу, решив, что спор неподведомственен арбитражу. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Уральского округа оставили решение без изменения.



«Не согласившись с судебными актами первой и апелляционной инстанций, принятыми по указанному делу, Уральское управление обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации. Изучив материалы дела, проверив в соответствии с положениями статьи 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, Судебная коллегия сочла, что кассационная жалоба Уральского управления подлежит удовлетворению, а принятые по настоящему делу судебные акты первой и апелляционной инстанций — отмене», — комментируют в пресс-службе Уральского УГАДН.

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